Деми Роуз показала наряд на Burning Man, где голое тело прикрыто лишь цепями

Успешная 24-летняя британская модель наконец-то вернулась к своим фанатам. Те всю неделю преданно ждали кумира и обновляли страницу "Инстаграма", надеясь на чудо. И вот оно случилось: фестиваль закончился, а Деми Роуз выложила снимки.

Больше недели девушка не появлялась в соцсетях, но здесь её никто не винил. Модель заранее предупредила, что собирается на фестиваль Burning Man, который проходил в пустыне Невада, США, вдали от всех благ цивилизации и Wi-Fi. Вернувшись, модель поделилась с фанатами своим экстравагантным образом, в котором она красовалась на фестивале.

И после таких фото её подписчики тут же пожалели, что не поехали на арт-событие сами. Деми выбрала золотой мини-комплект, состоящий из цепей и украшений. Яркий красный шарф дополнил образ, превратив модель не то в богиню пустыни, ни то в героиню из "Безумного Макса". Фото девушка подписала так: "Мой первый Burning Man. Всегда мечтала сюда попасть. Волшебное место!"

Фанаты оценили выбор Деми, отметив, что на фестивале обычно все одеваются максимально странно и трешово, но модель смогла подобрать такой образ, который смотрится одновременно необычно и стильно.

О боже, Деми, выглядишь чудесно! Надеюсь, ты здорово провела время bethefittest

В следующий раз хочу с тобой. Аутфит просто космический! kazcrossley

Так, в 2020 году я точно иду на Burning Man _razo

Деми Роуз ушла из соцсетей, оставив прощальное фото самой выдающейся части тела