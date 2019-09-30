Деми Роуз выложила фото в бикини, цвет которого сделал её невозможно прекрасной

Каждый снимок известной 24-летней британской модели поклонники ждут затаив дыхание. Именно поэтому все фото девушки набирают огромное количество лайков и комментариев в рекордные сроки. И это не стало исключением.

Недавно Деми Роуз поделилась с поклонниками новыми фото в одном из своих любимых купальников. Девушка уже показывала его в "Инстаграме" не раз, ведь мини-бикини и золотой цвет — прекрасное сочетание, которому модель всегда отдаёт предпочтение.

На новых фото девушка всячески демонстрировала свои самые выгодные ракурсы, а макияж в золотых и коричневых тонах только подчёркивал миловидность лица. Образ дополнили золотые украшения и распущенные волосы с пляжной волной. Фанаты, как всегда, пришли в восторг от вида любимой модели.

Даже дыхание перехватывает. Ты сияешь ярче бриллиантов Stinky_tofu23

Боже мой! Благослови Бог того, кто изобрёл бикини! Dexterfortum

Самая красивая девушка в "Инстаграме" и, может быть, на планете Goyer66.jg

Деми Роуз — популярная модель нижнего белья и бикини из Великобритании. Своими пышными формами и красотой девушке удалось завоевать сердца 10,3 миллиона пользователей "Инстаграма". Её часто обвиняют в том, что она прибегает к пластической хирургии, но Деми всегда утверждает, что её тело — результат упорных тренировок и диет.

Деми Роуз показала наряд на Burning Man, где голое тело прикрыто лишь цепями