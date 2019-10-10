Деми Роуз надела прозрачное платье, которое можно заметить лишь с сотой попытки

В своих новых фото, выложенных в "Инстаграме", Деми Роуз совместила два любимых предмета гардероба — платье и бикини. Но с некоторыми изменениями: у купальника модель забыла топ, а платье выбрала в крупную сетку. Чтобы как-то прикрыть то, за что соцсеть может сурово забанить, Деми легла на живот и распустила волосы.
Чёрный аутфит шикарно смотрелся на загорелой коже девушки, а её макияж в тёмных коричневых тонах дополнял образ роковой красотки. Огромные серьги придали изюминку и добавили игривости модели. Под снимками Деми подписала: "Ангельская энергия" и добавила эмоджи с ангелком. Пользователи Сети пришли в восторг от такого пиршества и поспешили выразить свои мысли в комментариях.
В жизни никого не видел прекраснее тебя
mr_aligolchehreh7
Вот такой должна быть моя жена!
ryan_dice19
Взгляд просто божественный. Ты как всегда великолепна
anthony.ferguson.520
Деми Роуз — популярная британская модель, которая работает в основном в США, но снимается по всему миру. Упор в работе Деми делает на бренды для пышнотелых девушек и купальники. Сейчас на модель в "Инстаграме" подписано 10,4 миллиона человек.
Деми Роуз выложила фото в бикини, цвет которого сделал её невозможно прекрасной