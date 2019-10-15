Деми Роуз поделилась фото, которое обнажило её главную проблему — размер бикини

Популярная 24-летняя британская модель постоянно рекламирует различные купальники и на своём веку перевидала их уже тысячи. Казалось бы, это должно помочь девушке с выбором верного размера, но, увы, Деми снова постигла неудача.

Многие знают, как тяжело найти вещь с нужными параметрами, если природа чем-то одарила от души. И Деми Роуз знает о таких проблемах не понаслышке, ведь с пышными формами девушки каждый день — настоящее сражение. В этот раз модель выбрала красивый розовый купальник с рюшами. Да вот беда — снова промахнулась с размером, отчего немаленькая грудь Деми с трудом уместилась в топе.

Фото неудачной попытки девушка выложила в "Инстаграме", кокетливо спрятав самое главное в тень. Деми понадеялась, что внимание подписчиков будет сфокусировано на живописном бассейне с водопадом на заднем плане. Но не тут-то было. Фанаты всё разглядели и поспешили утешить девушку, что так даже лучше.

Ты настоящий идеал! mmm_i_guess

После таких фото у меня просто слов нет. И челюсть приходится подбирать с полу sergio_m_quintero

Привет, красоточка🤤 hi_there86

Деми Роуз — британская модель, которая обрела популярность из-за своих пышных форм. Модель часто обвиняют в ненатуральности и использовании пластической хирургии, но та всё отрицает и утверждает, что это всё спорт и диеты. Деми выкладывает видео тренировок и фото обедов в "Инстаграме", на который подписано уже 10,4 млн человек.

Деми Роуз надела прозрачное платье, которое можно заметить лишь с сотой попытки