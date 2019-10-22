Деми Роуз разделась посреди пустыни, оставив на себе лишь намёк на одежду

Успешная 24-летняя британская модель в силу профессии не может себе позволить полоски от бикини на коже. И на новом фото девушка показала простой лайфхак, как избежать их: нужно просто загорать без купальника.

Каждый снимок популярной модели фанаты встречают с восторгом, ведь Деми Роуз всегда готова раскрыть перед подписчиками не только душу, но и пару секретов успеха. В этот раз девушка намекнула, как добиться ровного тона кожи, не прибегая к солярию и различным автозагарам. Способ, к слову, невероятно простой и такой же горячий.

В своём инстаграме Деми выложила снимок, на котором она позировала посреди пустыни. Из одежды на девушке были только светлый лёгкий халат, крошечные плавки купальника и наклейки, кокетливо прикрывающие грудь. А загорелую кожу без единой светлой полоски оттеняли натуральный макияж и естественные каштановые волосы модели. Снимок она подписала так: "Благословляю ваш сегодняшний день".

Ты своим появлением благословляешь и все остальные whynotabraham

Спасибо, Деми. Эта неделя была тяжёлой. Мне правда это было необходимо dubbsworth

Как всегда прекрасна! Сияешь и блистаешь на весь свет! Доброй души человек, никогда не переставай улыбаться! pancho.reyes

Деми Роуз — британская плюс-сайз-модель, которая работает с крупными брендами женской одежды и купальников. Девушка стала известна благодаря своей потрясающей фигуре, заработав 10,4 млн подписчиков в "Инстаграме". Модель часто обвиняют в ненатуральности объёмов, но та всё отрицает, постоянно выкладывая планы тренировок и питания на день, доказывая, что вся красота — результат упорных трудов.

Деми Роуз поделилась фото, которое обнажило её главную проблему — размер бикини