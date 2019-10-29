Деми Роуз подготовила костюм к Хэллоуину, который детям лучше не видеть

Каждое появление популярной 24-летней британской модели фанаты ждут с нетерпением. А уж если она собирается на какой-либо вечер, то здесь всем остаётся только держаться, ведь тогда девушка достаёт всё самое красивое.

Судя по "Инстаграму", Деми Роуз активно готовится и отмечает Хэллоуин, выкладывая варианты своих обновок. На этот раз последний костюм девушки поразил подписчиков в самое сердце, потому как в нём модель выглядела скорее раздетой, чем одетой. Трудно судить по фото с таким ракурсом, но, похоже, что самым серьёзным предметом гардероба на девушке являются колготки в сетку.

Серебристо-чёрный топ совершенно не прикрывает спину, а плавки густо усыпаны стразами и стеклянными элементами. Образ дополняют любимые Деми аксессуары из цепей — сумочка и украшение на голову. Тёмная и плотная подводка подчёркивает выразительные глаза модели. Фанаты, конечно же, изо всех сил одобрили выбор девушки.

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Деми Роуз — британская модель, которая стала известна благодаря своим пышным формам и осиной талии. В основном девушка работает с популярными брендами женской одежды, нижнего белья и купальников. На её инстаграм подписано 10,5 млн человек, которых Деми часто радует откровенными снимками.

Деми Роуз разделась посреди пустыни, оставив на себе лишь намёк на одежду