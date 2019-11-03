Хэллоуин закончился, а вечеринки моделей продолжаются: 7 откровенных образов

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Фото © Instagram/anastasiya_kvitko

Многие считают, что День всех святых — детский праздник. Но некоторые знаменитости в корне с этим не согласны, именно поэтому они надевают самые откровенные и горячие наряды. А Лайф выбрал из них такие, о которых говорить будут до следующего года.

Кайли Дженнер, бизнесвумен и одна из сестёр Кардашьян, решила далеко не ходить и выбрать популярную и любимую многими героиню — Русалочку

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kyliejenner/" target="_blank"><strong>kyliejenner</strong></a></p>

Ким Кардашьян, модель и бизнесвумен, остановилась на знаменитой "блондинке в законе" Эль Вудс, роль которой сыграла Риз Уизерспун

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kimkardashian/" target="_blank"><strong>kimkardashian</strong></a></p>

Хлои Кардашьян, бизнесвумен и звезда реалити-шоу, тоже пошла по проверенному пути, выбрав злодейку из фильма "101 далматинец" — Круэллу де Вилль

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/khloekardashian/" target="_blank"><strong>khloekardashian</strong></a></p>

Популярная рэперша Карди Би выразила свою любовь к комиксам, представ в образе сексуальной злодейки вселенной DC Ядовитого Плюща

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/iamcardib/" target="_blank"><strong>iamcardib</strong></a></p>

Супермодель Белла Хадид вызвала у всех чувство ностальгии (и не только), нарядившись как Фред из мультсериала "Флинтстоуны"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bellahadid/" target="_blank"><strong>bellahadid</strong></a></p>

Российская модель Анастасия Квитко, видимо, отреагировала на ажиотаж вокруг нового фильма "Ангелы Чарли" и выбрала костюм милого ангелка

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank"><strong>anastasiya_kvitko</strong></a></p>

Британская модель Деми Роуз остановилась на классическом образе куклы Барби, доработав его до собственных пышных стандартов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

Хайди Клум — лучшее, что случалось в Хэллоуин, и новый наряд лишь подтвердил это

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