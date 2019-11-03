Хэллоуин закончился, а вечеринки моделей продолжаются: 7 откровенных образов

Многие считают, что День всех святых — детский праздник. Но некоторые знаменитости в корне с этим не согласны, именно поэтому они надевают самые откровенные и горячие наряды. А Лайф выбрал из них такие, о которых говорить будут до следующего года.

Кайли Дженнер, бизнесвумен и одна из сестёр Кардашьян, решила далеко не ходить и выбрать популярную и любимую многими героиню — Русалочку

Ким Кардашьян, модель и бизнесвумен, остановилась на знаменитой "блондинке в законе" Эль Вудс, роль которой сыграла Риз Уизерспун

Хлои Кардашьян, бизнесвумен и звезда реалити-шоу, тоже пошла по проверенному пути, выбрав злодейку из фильма "101 далматинец" — Круэллу де Вилль

Популярная рэперша Карди Би выразила свою любовь к комиксам, представ в образе сексуальной злодейки вселенной DC Ядовитого Плюща

Супермодель Белла Хадид вызвала у всех чувство ностальгии (и не только), нарядившись как Фред из мультсериала "Флинтстоуны"

Российская модель Анастасия Квитко, видимо, отреагировала на ажиотаж вокруг нового фильма "Ангелы Чарли" и выбрала костюм милого ангелка

Британская модель Деми Роуз остановилась на классическом образе куклы Барби, доработав его до собственных пышных стандартов

Хайди Клум — лучшее, что случалось в Хэллоуин, и новый наряд лишь подтвердил это