Деми Роуз перешла на сторону блондинок и напрочь забыла про скромность

Популярная 24-летняя британская модель решила подбодрить фанатов перед рабочей неделей и поделилась новой порцией прекрасного. Девушка показала изумительный ночной пейзаж с балкона, и самым изумительным в нём была, разумеется, сама Деми.

Деми Роуз всегда тщательно продумывает свои образы, выбирая наиболее выигрышное и классическое сочетание цветов. Но в этот раз, помня о последнем смелом костюме на Хэллоуин, девушка решила развить тему кукольной блондинки и снялась в ярко-жёлтом купальнике.

Светлый парик и белая резинка для волос дополнили образ Барби, как и розовая помада с густым хайлайтером. Фото Деми подписала так: "Здесь лучше всего". Скорее всего, речь шла об Ибице, где модель проводила очередной отпуск. Из-за ночной темноты и ярких софитов фотографа пейзаж прекрасной Испании было не разглядеть, но, судя по комментариям, никто не ушёл обделённым.

Ты самая лучшая куколка hollieperryx

Малышка, ты совершенно потрясающая natallia.love

У меня теперь новые обои на телефоне, спасибо caleb.ovo

Деми Роуз — известная британская модель, которая живёт и работает в США. Девушка с детства хотела попасть в фешен-индустрию, но не подходила по всем стандартам — и по размерам, и по росту. Но ей повезло попасть на телевидение в реалити-шоу, и теперь у неё 10,5 млн подписчиков и множество контрактов с крупными брендами.

Деми Роуз подготовила костюм к Хэллоуину, который детям лучше не видеть