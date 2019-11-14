Фанаты думали, что знают о Деми Роуз всё, пока не увидели её походку

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Видео © Twitter/BustyCelebs_

Эта девушка известна своими шикарными формами, за которые её называют британской Ким Кардашьян. Но ходить ей, похоже, удаётся не так эффектно, как выглядеть.

За красавицей моделью Деми Роуз в "Инстаграме" следит около 11 млн подписчиков. Они видели на миловидной брюнетке купальники и бельё всех форм. Девушка порой настолько откровенна, что кажется — у неё уже не осталось секретов. Но это видео доказывает обратное.

В твиттере Busty Celebs Inc. появился ролик с модного показа, где Деми щеголяет по подиуму в трусах и топе. Но на этот раз объектом внимания стала не фигура девушки, а её походка. Она не просто далека от модельной, а выглядит очень и очень странно. Словно брюнетка абсолютно не умеет ходить на каблуках.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

Что не могли не отметить озадаченные пользователи в многочисленных комментариях. Походка Деми стала поводом для шуток и причиной недоумения, ведь такого точно не увидишь в её инстаграме. А некоторые даже предположили, что это не совсем нормально для здорового человека. Однако, судя по всему, такая особенность совсем не мешает красавице строить успешную карьеру.

Эта инста-девушка не умеет ходить!

duttychai

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

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