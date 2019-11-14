Фанаты думали, что знают о Деми Роуз всё, пока не увидели её походку

Эта девушка известна своими шикарными формами, за которые её называют британской Ким Кардашьян. Но ходить ей, похоже, удаётся не так эффектно, как выглядеть.

За красавицей моделью Деми Роуз в "Инстаграме" следит около 11 млн подписчиков. Они видели на миловидной брюнетке купальники и бельё всех форм. Девушка порой настолько откровенна, что кажется — у неё уже не осталось секретов. Но это видео доказывает обратное.

В твиттере Busty Celebs Inc . появился ролик с модного показа, где Деми щеголяет по подиуму в трусах и топе. Но на этот раз объектом внимания стала не фигура девушки, а её походка. Она не просто далека от модельной, а выглядит очень и очень странно. Словно брюнетка абсолютно не умеет ходить на каблуках.

Что не могли не отметить озадаченные пользователи в многочисленных комментариях. Походка Деми стала поводом для шуток и причиной недоумения, ведь такого точно не увидишь в её инстаграме. А некоторые даже предположили, что это не совсем нормально для здорового человека. Однако, судя по всему, такая особенность совсем не мешает красавице строить успешную карьеру.

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