Деми Роуз сломала жизнь своим фанатам, позируя в пустыне полностью обнажённой

24-летняя британская модель поделилась очередным фото — таким же знойным, как и пустыня, в которой снималась девушка. На что только не пойдут звёзды, чтобы согреть подписчиков в этом холодном ноябре.

Недавно Деми Роуз выложила в своём инстаграме очередное фото, от которого сердца фанатов забились чаще. На снимке девушка позировала в пустыне Невада, США, расположившись на камнях. Из одежды на модели был только стильный шарф в стиле бохо и крошечные трусики от купальника, о наличии которых можно догадаться только по узкой полоске на бедре.

Распущенные волосы и традиционный для Деми макияж в коричневых оттенках завершили образ прекрасного духа пустыни. И хоть модель явно намеревалась сделать приятно фанатам, многие из них с трудом выдержали её великолепие.

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Деми Роуз — популярная британская модель, которая по долгу службы ездит по всему миру, но больше всего времени проводит в США. Девушка получила особую известность благодаря своим пышным формам, которые часто демонстрирует в маленьких купальниках, обтягивающих платьях и открытых топах. За жизнью модели следит 10,7 миллиона подписчиков в "Инстаграме".

Деми Роуз разделась посреди пустыни, оставив на себе лишь намёк на одежду