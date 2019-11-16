Деми Роуз сломала жизнь своим фанатам, позируя в пустыне полностью обнажённой

Недавно Деми Роуз выложила в своём инстаграме очередное фото, от которого сердца фанатов забились чаще. На снимке девушка позировала в пустыне Невада, США, расположившись на камнях. Из одежды на модели был только стильный шарф в стиле бохо и крошечные трусики от купальника, о наличии которых можно догадаться только по узкой полоске на бедре.
Распущенные волосы и традиционный для Деми макияж в коричневых оттенках завершили образ прекрасного духа пустыни. И хоть модель явно намеревалась сделать приятно фанатам, многие из них с трудом выдержали её великолепие.
Ты сломала мне жизнь и Интернет, Деми!
lazyfim
Настоящая богиня, от которой дух захватывает
timwade27
Похожа на сексуальную дикую кошку
bluesnbob
Деми Роуз — популярная британская модель, которая по долгу службы ездит по всему миру, но больше всего времени проводит в США. Девушка получила особую известность благодаря своим пышным формам, которые часто демонстрирует в маленьких купальниках, обтягивающих платьях и открытых топах. За жизнью модели следит 10,7 миллиона подписчиков в "Инстаграме".
Деми Роуз разделась посреди пустыни, оставив на себе лишь намёк на одежду