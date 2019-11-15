Деми Роуз раскрыла нюансы своего странного дефиле, и фанатам стало не до смеха

24-летняя британская модель рассказала, что ей пришлось пережить до показа, из-за которого решили, что она не умеет ходить.

Недавно в "Твиттере" появилось видео, где знаменитая инста-дива демонстрирует очень странную походку на подиуме. Показ состоялся ещё в июле, но попал на глаза пользователям только сейчас. И они не замедлили отпустить по этому поводу множество шуток, порой даже очень обидных.

Деми узнала, что над ней смеются, и решила ответить острякам, пишет People. Девушка рассказала, что для неё это был сложный и необычный опыт. Она за год потеряла обоих родителей и была подавлена. Модель согласилась выступить, чтобы встряхнуться, и не совсем справилась.

Да, я не лучшая подиумная модель. Я очень нервничала: мой топ пропал, а туфли были велики и с очень высокими для меня каблуками. Не говоря уже о личных проблемах: я потеряла родителей, мама умерла за месяц до показа Деми Роуз

Однако Деми отметила, что ей ничуть не стыдно и она гордится собой, ведь не каждый бы на это отважился. И на этот раз фанаты уже поддержали девушку. Они отметили, что модель большая молодец, и посоветовали не обращать внимание на хейтеров.

Я хотела выйти из зоны комфорта, чтобы гордиться собой. И это требует большой смелости. Мало кто бы решился на такое на моём месте. А я решилась Деми Роуз

Фанаты думали, что знают о Деми Роуз всё, пока не увидели её походку