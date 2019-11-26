Деми Роуз обнажилась на отдыхе, доказав фанатам, что рай на земле существует

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Фото © Instagram/demirosemawby

Красавица показала настоящий тайский эдем, смутив даже самых отчаянных подписчиков.

24-летняя модель насладилась отдыхом в Пхукете и не забыла поделиться самыми жаркими моментами. "Британская Ким Кардашьян" предстала перед глазами фотографа полуобнажённой, лёжа на шезлонге в окружении фруктов. Девушка позировала топлес, но нижняя часть бикини оказалась такой крошечной, что её разглядеть можно не с первого раза.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

Фанаты, которые раньше сравнивали эффектные ягодицы Деми с персиком, оценили задумку. Они делали комплименты её фигуре, используя эмоджи с этим фруктом. И за несколько часов девушка набрала около полумиллиона лайков. Также в подписи Роуз указала, кто стал автором такого удачного кадра. Фотографом выступил Дэнни Десантос, который уже давно сотрудничает с моделью.

Ты выглядишь прекрасно и впечатляюще

jn600

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

Ты — моё любимое фруктовое ассорти

4647.saeed

Хорошо, что ты захватила с собой 🍑

houstodt

Деми Роуз — британская модель родом из Бирмингема. Девушка окончила колледж по специальности "косметология", однако с детства мечтала стать моделью, пишет 24СМИ. И девушке действительно удалось добиться успеха на этом поприще, несмотря на невысокий рост (157 см) и пышные формы. Недавно Деми даже решилась принять участие в дефиле.

Фанаты думали, что знают о Деми Роуз всё, пока не увидели её походку

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