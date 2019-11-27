Деми Роуз отпраздновала 11 млн в Instagram, снявшись топлес в лучах заката

Брюнетка обрела толпы поклонников по всему миру благодаря эффектной внешности, которую она не устаёт демонстрировать.

Британская красавица отпраздновала очередную отметку в соцсетях, показав, за что её все так любят. Деми снялась, стоя в воде на фоне потрясающего заката. По загорелой коже модели стекали капли, а обнажённую грудь она прикрыла руками.

Заснял интимный момент фотограф Дэнни Десантос, которому Деми, похоже, доверяет свои самые потаённые секреты. Девушка сейчас отдыхает в Пхукете, и это уже не первый пикантный момент, запечатлённый парнем.

На это обратили внимание и поклонники, которые посоветовали модели приглядеться к Дэнни. Также они поздравили любимицу с огромной цифрой в "Инстаграме". И хотя "британской Ким Кардашьян" далеко до американской — у супруги Канье Уэста 152 млн подписчиков — фанаты любят её ничуть не меньше. Роуз в очередной раз получила комплименты своей впечатляющей фигуре и даже звание "королевы".

Это фото великолепно — королева в комплекте hellojtello

Выглядит так, словно ты на другой планете. И ты сама неземная ghostkid88

Кроме шуток, ты должна встречаться со своим фотографом ninfajosephine

Деми Роуз обнажилась на отдыхе, доказав фанатам, что рай на земле существует