Деми Роуз показала свои "песочные часы", надев крошечное бикини

Формы этой девушки мало кого оставляют равнодушным. Но на этот раз модель показала их ещё и с необычного ракурса.

Недавно Деми путешествовала по Иордании, где снималась на фоне фантастических пейзажей. Поездка не обошлась без посещения Мёртвого моря, на берегу которого девушка сделала эффектный кадр. Она позировала в элегантном чёрном бикини на завязках, наглядно показав, что значит фигура "песочные часы".

Но фото брюнетка не ограничилась, выложив в дополнение видео, снятое с разных ракурсов. На кадрах ролика британская Кардашьян качается на волнах одного из самых солёных водоёмов на земле. При этом девушка наслаждалась водными процедурами в шляпе, которую придерживала руками.

Поклонникам новая съёмка модели весьма приглянулась, о чём они рассказали в комментариях. Некоторые отметили, что далёкие от модельных параметров формы Роуз и есть совершенство.

Вот что значит совершенство Elainethi

Ничего не заметил, кроме твоих шикарных изгибов Bmramo0610

Деми Роуз — английская модель ростом 157 см. Несмотря на то что для подиума она не подходила по многим параметрам, Роуз успешно сотрудничает с модельными агентствами и обрела миллионы поклонников по всему миру. У девушки британские и колумбийские корни, она свободно говорит по-испански.

Деми Роуз удивила фанатов неземной красотой, раздевшись до белья среди песков