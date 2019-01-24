Мигранты, пенсии и ипотека. Что может изменить демографию в России

Население России за 2018 год сократилось на 86,7 тысячи человек. Демографы рассказали Лайфу, как можно изменить ситуацию с помощью экономики: привязать пенсии к количеству рождённых детей, увеличить зарплаты для многодетных сотрудников и помочь выплатить ипотеку.

Как сообщает Росстат, население России на 1 января 2019 года — 146 млн 793 тысячи 700 человек. За прошлый год численность страны сократилась на 86,7 тысячи человек. Последний раз до этого население РФ сокращалось в 2008 году, а затем в течение 10 лет наблюдался рост численности россиян.

Численность населения складывается из двух компонентов: миграции и соотношения рождаемости и смертности. Демограф Анатолий Вишневский в комментарии Лайфу отметил, что это сокращение населения было спрогнозировано экспертами ранее.

Почему число россиян сокращается?

По словам Анатолия Вишневского, виной всему перестройка. В 1980-е годы родилось 23,5 миллиона детей, а в 1990-е — 14,5 миллиона. Из-за такого разрыва — демографической ямы — сейчас сложилась нехватка женщин фертильного возраста. Кроме того, увеличилось число пожилых людей. Смертность в России остаётся высокой.

Миграция — основной источник увеличения населения

Реальным источником повышения численности населения доктор социологических наук Владимир Мукомель называет миграцию. Но также эксперт отмечает, что мигранты, приехавшие в Россию в первом десятилетии 2000-х, были теми, кто вернулся в страну из бывших республик СССР. Сегодня их число уменьшилось.

Демограф Игорь Белобородов говорит, что большая часть семейных пар страны сегодня ограничивается рождением двух детей. Этого недостаточно для поддержания уровня населения. И тот приток мигрантов, который есть сейчас, не может восполнить падающую численность россиян, потому что Россия не привлекательна для них из-за экономической нестабильности.

Донорский миграционный потенциал у стран-соседей тоже снижается, поскольку в странах СНГ, как и в России, тоже были демографические ямы, отмечает профессор ВШЭ Андрей Каратаев.

Сахалин увеличил рождаемость за 3 года на 70%

В качестве удачных экономических мер, которые повышают рождаемость, Андрей Каратаев привёл материнский капитал, а также опыт Сахалина.

— Благодаря экономической мотивации рождаемость на Сахалине выросла на 70%. Если бы такие показатели стали средними для всей страны, проблема естественного прироста была бы решена с большим запасом, — говорит Андрей Каратаев.

Семьи Сахалина при рождении первого ребёнка могли получить ипотеку под 3,5% годовых. Для сравнения: средняя ставка по ипотеке в России сегодня — 9,52% годовых.

Кроме того, дальневосточные семьи получали из местного бюджета 500 тысяч рублей для первоначального взноса по ипотеке. При рождении второго ребёнка на погашение ипотеки семья получала 1 млн рублей. При рождении третьего ребёнка региональный бюджет гасил половину оставшегося долга по ипотеке в пределах 2 млн рублей.

— Экономические меры в демографических вопросах сегодня направлены в первую очередь на решение жилищных проблем. В сельской местности и в райцентрах на материнский капитал можно себе купить дом. Но в крупных городах суммы маткапитала не хватает даже для первоначального взноса по ипотеке, — добавляет Андрей Каратаев.

По мнению эксперта, государству необходимо пересмотреть размер выплат по маткапиталу для жителей городов-миллионников. Возможно, эта мера поспособствует увеличению числа детей в городских семьях.

Связать пенсии с рождением детей

По мнению Игоря Белобородова, для увеличения численности россиян необходимо перестраивать систему образования, чтобы в школах и вузах учили не только математике или физике. Эксперт считает, что детям необходимо объяснять, как выбрать достойного человека для семьи, как стать хорошим родителем и не бояться рожать детей.

По словам эксперта, главная стратегическая ошибка в улучшении демографии России сейчас — использование только экономических мер. Важно обратить внимание на информационную политику, которая должна быть направлена на прославление многодетных семей, тогда у нас изменится ментальность и мы будем ценить большие семьи.

— Кроме этого, нужно реформировать пенсионную систему. Пенсия должна напрямую зависеть от числа детей. Если у вас их трое — пенсия должна быть в три раза выше. Это станет хорошей мотивацией для людей и решит проблему дефицита пенсионного бюджета, — считает Игорь Белобородов.

Александр Прудник считает, что экономические условия, при которых уровень рождаемости резко снижается, работают очень быстро. Достаточно какого-то одного снижения экономического показателя, и люди сразу отказываются рожать в ближайшее время и готовы ещё подождать с продолжением рода. Поэтому даже если сегодня будут приняты какие-то меры в экономике России, направленные на увеличение числа рождающихся, оценить их влияние можно будет только через 2–3 года.

По мнению Игоря Белобородова, современным женщинам в России не дают права выбора: заниматься воспитанием детей или идти на работу. Если женщина хочет посвятить себя семье, то декретных выплат ей вряд ли хватит на нормальное существование. Поэтому женщины торопятся выйти на работу и отдать ребёнка в детсад.

— На предприятиях должно быть справедливое начисление заработной платы, которое должно зависеть от состава семьи. Если у мужчины трое детей, то и зарплата его должна быть выше, чем у тех, кто живёт без детей или с одним ребёнком, — считает Игорь Белобородов.

Эксперты отмечают, что политика сейчас уже частично направлена на повышение продолжительности жизни и увеличение рождаемости, но список таких мер нужно расширять не количественно, а качественно.