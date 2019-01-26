Живые и мёртвые. Как изменялась численность населения России?

Росстат зафиксировал в России снижение количества жителей. С чем это связано и на сколько россиян стало меньше — расскажем в нашей инфографике.

Конец прекрасной эпохи

Девятилетие прироста населения в России завершилось, констатирует Росстат. С 2009-го по 2018-й количество жителей увеличивалось. Но прошедший год преломил положительную тенденцию. Убыль населения составила 86 тысяч 700 человек. Эксперты предсказывали такое развитие событий несколько лет подряд. В 2019 году демографическая ситуация в России выглядит следующим образом.

История вопроса

Если посмотреть статистику, то за 29 лет получается интересная картина. После распада СССР в стране начинается, как говорят специалисты, естественная убыль населения. Рожали меньше, чем умирали. Последним годом с положительной тенденцией был 1992-й. После смертность стремительно возросла, ежегодно умирал почти миллион человек. Это длилось 20 лет.

В 2012-м впервые зарегистрировали положительный прирост. Но спустя четыре года умирать опять стали больше, чем рождаться. Не в таких огромных количествах, как в 90-е и середине нулевых. Но ситуацию, когда четверть века страна вымирает, оптимистичной не назовёшь.

Тем не менее общая убыль населения была не такой катастрофической. И девять лет — с 2009-го по 2018-й — страна демонстрировала положительный баланс. Причин тому две. Во-первых, это миграция. Соотечественники возвращались в Россию, как правило, из бывших республик СССР. И вторым фактором стало присоединение Крыма. В целом же ситуация с 1991 года выглядит следующим образом.

Светлое будущее?

Сложную ситуацию в демографии признают многие эксперты. И власти неоднократно заявляли, что намерены решать её за счёт привлечения мигрантов и улучшения социальных условий для граждан России. Но эти заявления пока нельзя рассматривать иначе как планы.

Пока же эксперты ООН и Росстата делают такие прогнозы на будущее. Первые заглядывают в 2050 год. Вторые пытаются предсказать, с каким населением Россия встретит 2035 год.