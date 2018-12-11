Я тебя в порошок сотру, крыса. Появилась запись, где Глушаков обещает убить жену

На аудио слышано, как Денис Глушаков угрожает супруге связями в Госдуме и обещает, что ей не будет жизни ни в Москве, ни где бы то ни было ещё. Отдельные фразы футболиста просто поражают воображение. Впрочем, далеко не все из них можно процитировать без потери смысла из-за обилия мата.
У меня первый был трогательный день — это когда дядя умер ***, а второй — это ты ***, тварь ***
Денис Глушаков
Я тебе обещаю это! Тебе жизни не будет в Москве *** и вообще тебе жизни не будет, тебе *** будет, ***
Денис Глушаков
Ранее Лайф сообщал, что Глушаков обвинил жену в мошенничестве и написал заявление в полицию. До этого он якобы снял с её счёта 300 миллионов. Причиной семейного конфликта стала измена футболиста — в сентябре Дарья застала его в сауне в компании другой девушки.
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