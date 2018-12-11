Я тебя в порошок сотру, крыса. Появилась запись, где Глушаков обещает убить жену

Читайте также

Я тебя в порошок сотру, крыса. Появилась запись, где Глушаков обещает убить жену

0
Жена Дениса Глушакова Дарья обратилась в полицию из-за угроз мужа. Женщина утверждает, что футболист угрожал её убить и у неё есть аудиозпись угроз. Теперь эту запись можно послушать: её опубликовал телеграм-канал Mash.

На аудио слышано, как Денис Глушаков угрожает супруге связями в Госдуме и обещает, что ей не будет жизни ни в Москве, ни где бы то ни было ещё. Отдельные фразы футболиста просто поражают воображение. Впрочем, далеко не все из них можно процитировать без потери смысла из-за обилия мата.

У меня первый был трогательный день — это когда дядя умер ***, а второй — это ты ***, тварь ***

Денис Глушаков

Я тебе обещаю это! Тебе жизни не будет в Москве *** и вообще тебе жизни не будет, тебе *** будет, ***

Денис Глушаков

Ранее Лайф сообщал, что Глушаков обвинил жену в мошенничестве и написал заявление в полицию. До этого он якобы снял с её счёта 300 миллионов. Причиной семейного конфликта стала измена футболиста — в сентябре Дарья застала его в сауне в компании другой девушки.

<p>Фото: © instagram.com/glushak8</p>

Жена Глушакова заявила, что футболист пригрозил её убить

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×