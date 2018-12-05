На светлой стороне силы. Как стать волонтёром?

1 шаг. Осознай свои возможности
Тебе не хватает в жизни соучастия. Ты готов помочь другим. Но как — своими поступками, деньгами или советом — выбери направление
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
2 шаг. Выбери направление деятельности
Ты понял, как хочешь творить добро. Главное — не распыляться. Пойми, кому хочешь помочь: дети, старики, животные. Вариантов много
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3 шаг. Найти подходящую организацию
В Интернете их множество. Но лучше всего посмотреть на сайтах ДобровольцыРоссии.рф или Volonter.ru. Там выберешь нужную программу
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
4 шаг. Пройти собеседование
Да, как при приёме на работу. Но это необходимо. Волонтёры работают бесплатно и должны быть уверены, что вы правда желаете помочь
Фото: © РИА Новости/Марат Нигматуллин
5 шаг. Попробовать себя в деле
Удачное собеседование вовсе не значит, что вы останетесь. Волонтёрство — тяжёлый труд, лучше проверить, правда ли он вам подходит
Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко
6 шаг. Верить в собственные силы и не расстраиваться
Работа волонтёра потребует от вас времени и средств на помощь другим. И не всегда это будет как в кино. Но если решили — вперёд
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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