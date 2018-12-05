На светлой стороне силы. Как стать волонтёром?

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На светлой стороне силы. Как стать волонтёром?

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Фото: © Shutterstock

Многие задумываются о том, чтобы помогать окружающим. Волонтёрские программы — это хороший способ попробовать себя в добром деле. Но как стать волонтёром? С чего начать? Публикуем эту простую инструкцию — вдруг вам однажды пригодится.

1 шаг. Осознай свои возможности

Тебе не хватает в жизни соучастия. Ты готов помочь другим. Но как — своими поступками, деньгами или советом — выбери направление

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

2 шаг. Выбери направление деятельности

Ты понял, как хочешь творить добро. Главное — не распыляться. Пойми, кому хочешь помочь: дети, старики, животные. Вариантов много

Фото: © Pixabay

3 шаг. Найти подходящую организацию

В Интернете их множество. Но лучше всего посмотреть на сайтах ДобровольцыРоссии.рф или Volonter.ru. Там выберешь нужную программу

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

4 шаг. Пройти собеседование

Да, как при приёме на работу. Но это необходимо. Волонтёры работают бесплатно и должны быть уверены, что вы правда желаете помочь

Фото: © РИА Новости/Марат Нигматуллин

5 шаг. Попробовать себя в деле

Удачное собеседование вовсе не значит, что вы останетесь. Волонтёрство — тяжёлый труд, лучше проверить, правда ли он вам подходит

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

6 шаг. Верить в собственные силы и не расстраиваться

Работа волонтёра потребует от вас времени и средств на помощь другим. И не всегда это будет как в кино. Но если решили — вперёд

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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