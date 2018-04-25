У миллиардера заберут дом, где живёт его жена и молодая любовница Юлия Дыбовская

Особняк за $28 млн, который упоминается в британском сериале "Мистер Селфридж", могут забрать по итогу судебного спора. Бизнесмен обанкротился из-за исландского банковского кризиса.

Братья Роберт и Винсент Ченгиз были крупнейшими домовладельцами Вэст-Энда в 1980-е. Им принадлежало более 600 зданий на сумму $63 млрд. Теперь арендодатель может потерять собственное жильё.

Во время исландского банковского кризиса 2008 года мужчина успел взять в долг $2,2 млрд в банке Kaupthing, который вскоре потерпел крах. Представители Kaupthing — Grant Thornton — хотят вернуть деньги и теперь наконец получили разрешение на продажу собственности Роберта, включая особняк за $28 млн рядом с Гайд-парком в Лондоне.

Мы приветствуем решение Тайного совета о передаче активов Grant Thornton

В этом милом домике любитель повеселиться Роберт Ченгиз устраивал вечеринки в стиле Версаля времён Людовика XIV: с придворными в ливреях и париках и музыкальным ансамблем.

Сейчас мужчина проживает в особняке с бывшей женой Хизер Бёрд, детьми и 27-летней польской любовницей Юлией Дыбовской.

Из-за разгульного образа жизни Хизер бросила супруга ещё 10 лет назад. Но всё ещё делит с ним жильё, так как у женщины "нет денег, чтобы переехать".

Это сложная ситуация, но у меня действительно нет выбора. Роберт и его девушка — на четвёртом этаже, а я с детьми — внизу. То, что он привёл свою подружку в наш семейный дом, ужасно. Эта девица вроде модель — всё выкладывает в "Инстаграм" Хизер Бёрд, жена

Сообщается, что олигарх с подобным раскладом не согласен и собирается обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека.