Воры влезли в дом наследницы Ротшильдов и вынесли украшений на 43 млн

Вернувшись домой в два часа ночи Кейт обнаружила, что не может попасть в свою спальню. Её парень Пол Форкан влез в комнату через окно и обнаружил, что там побывали грабители — именно они заперли спальню изнутри. С собой преступники унесли коробку с драгоценностями стоимостью 500 фунтов стерлингов.
В украденной коробке оказались украшения, которые имели не только материальную ценность, — именно там хранились обручальные и помолвочные кольца Кейт. Кроме того, преступники унесли фамильные драгоценности, которые достались женщине от бабушки.
Эти вещи должны были перейти к нашей дочери Ирис, а затем — к её дочери. Надеюсь, вора поймают и мы их вернём. <...> Я заплачу любому, кто владеет какой-либо полезной информацией о краже
Бен Голдсмит, бывший муж Кейт Ротшильд
Скотленд-Ярд подтвердил, что расследует ограбление наследницы Ротшильдов, но на сегодняшний день полиции не удалось задержать ни одного подозреваемого.
- Популярные
- По времени