Воры влезли в дом наследницы Ротшильдов и вынесли украшений на 43 млн

В ночь на 19 апреля воры проникли в дом Кейт Ротшильд на юго-западе Лондона и украли ювелирные украшения на общую сумму 500 тыс. фунтов стерлингов (~ 43 миллиона рублей). Во время ограбления на втором этаже находились сыновья Кейт и их няня, сообщает Daily Mail.

Вернувшись домой в два часа ночи Кейт обнаружила, что не может попасть в свою спальню. Её парень Пол Форкан влез в комнату через окно и обнаружил, что там побывали грабители — именно они заперли спальню изнутри. С собой преступники унесли коробку с драгоценностями стоимостью 500 фунтов стерлингов.

В украденной коробке оказались украшения, которые имели не только материальную ценность, — именно там хранились обручальные и помолвочные кольца Кейт. Кроме того, преступники унесли фамильные драгоценности, которые достались женщине от бабушки.

Эти вещи должны были перейти к нашей дочери Ирис, а затем — к её дочери. Надеюсь, вора поймают и мы их вернём. <...> Я заплачу любому, кто владеет какой-либо полезной информацией о краже Бен Голдсмит, бывший муж Кейт Ротшильд

Скотленд-Ярд подтвердил, что расследует ограбление наследницы Ротшильдов, но на сегодняшний день полиции не удалось задержать ни одного подозреваемого.