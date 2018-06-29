Яхта Мельниченко прибыла на Корсику, и теперь мы знаем о ней немного больше

Фотографии роскошного судна стоимостью в $643 млн опубликовало издание Daily Mail. На них отчётливо видны масштабы яхты, а также некоторые любопытные "внутренности".

Парусная яхта A была спроектирована Филиппом Старком и является крупнейшим в мире судном этого типа. Она принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Яхту заметили пришвартованной в бухте Кальви на Корсике.

На этой фотографии виден гладкий тендер яхты, который можно использовать для перевозки пассажиров с берега (сама она, учитывая её размеры, подойти к причалу может только в некоторых портах мира).

По данным Forbes, состояние Андрея Мельниченко оценивается в $14,5 млрд. Судно имеет три гигантские мачты, которые выше Биг-Бена.

В действие эту махину приводит гибридный электродизельный двигатель. Яхта рассчитана для комфортного проживания на ней 20 человек, при том что экипаж состоит из 54 членов команды, включая капитана.

Длина судна — 142 метра. Высота мачт — более 90 метров. На этой суперъяхте 8 этажей, вертолётная площадка и подводная смотровая комната.

Как сообщает Daily Mail, на судне есть роскошный лаундж с окнами от пола до потолка, украшенная деревянной и кожаной мебелью, а также просторная каюта владельца, которая больше, чем большинство квартир в Лондоне или Нью-Йорке и, как говорят, в которой установлена вращающаяся кровать.

Два дизельных двигателя могут разогнать яхту до 23 узлов (42 км/ч).

На этом фото видно, как на воду спущен тендер, который сделан в том же стиле, что и сама яхта.

На судне есть несколько террас, смотровых площадок, которые автоматически выдвигаются за борт.

Когда судно пришвартовано, балконы открываются — и великие мира сего, одуваемые морским бризом, могут насладиться видом.