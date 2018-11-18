"Я не такая!". Любительница папиков объяснила, почему не спит за деньги

Новозеландская тату-модель Брук Уэст зарабатывает на жизнь отношениями с мужчинами старшего поколения. Ухажёры оплачивают ей путешествия и делают дорогие подарки, но она уверяет, что секс за деньги — это не её метод.

26-летняя Брук Уэст из Окленда (Новая Зеландия) рассказала местному изданию NZ Herald о том, как папик, с которым она встречается, осыпал её подарками на сумму более 16 тысяч фунтов стерлингов. В прошлом девушка работала стриптизёршей и имела много поклонников старшего поколения, но сейчас, по её словам, завоёвывает мужчин другими способами.

Для непосвящённых самое удивительное в этих отношениях заключается в том, что они не связаны с сексуальными услугами. Всё строится на общении. Только проститутки спят с мужчинами за деньги, а мы не такие Брук Уэст

Тату-модель рассказала, что в основном знакомилась со своими ухажёрами в стрип-клубах. Если ей не нравилось то, как развиваются отношения, она сразу же их прекращала.

Безусловно, это не всегда лёгкие деньги. Есть мужчины, которые захотят контролировать вас, создавая "токсичную" ситуацию, если вы не знаете, что делать и как это делать Брук Уэст

Большинству ухажёров Уэст чуть больше сорока лет. Некоторые оплачивают ей дорогостоящие путешествия, в то время как другие обходятся покупкой одежды, гаджетов и духов.

Приятно, когда рядом есть мужчина, который может поддержать любой разговор и искренне хочет помочь мне в достижении определённых целей Брук Уэст

По словам модели, у людей складывается неверное представление о её отношениях с папиками из-за таких онлайн-сервисов, как Seeking Arrangement. "Там сидят юные неопытные девушки. Они клюют на развод мужиков, которые просто хотят с ними позабавиться", — утверждает Уэст.

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