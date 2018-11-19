Шейх заказал 26 свиданий со звёздами Болливуда и теперь должен целое состояние

Член королевской семьи Бахрейна передал египетскому бизнесмену список знаменитостей, с которыми он хотел бы встретиться. За каждую 15-минутную встречу он должен был заплатить 1,4 миллиона долларов. Но уже после четвёртого свидания шейх заявил, что передумал. Бизнесмен намерен взыскать с королевской особы 45 миллионов долларов.

50-летний шейх Хамад Иса Али аль-Халифа выступает ответчиком по иску на 45 миллионов долларов в Высоком суде Лондона. Член королевской семьи Бахрейна обвиняется в нарушении условий сделки с египетским бизнесменом, который согласился организовать для него серию эксклюзивных свиданий со звёздами Болливуда.

43-летний Ахмед Адель Абдалла Ахмед, заключивший контракт c королевской особой, утверждает, что заказчик передал ему список из 26 знаменитостей, с которыми он хотел бы встретиться. В их число вошли звезда фильма "Миллионер из трущоб" Анил Капур и победительница конкурса "Мисс мира — 1994" Айшвария Рай.

По условиям сделки за каждую 15-минутную встречу, которые планировалось проводить в отелях на территории Индии и в Дубае, шейх должен был заплатить 1,4 миллиона долларов. Уже после четвёртого свидания он заявил, что передумал и не намерен встречаться с остальными звёздами, выплатив организатору всего три миллиона.

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Защита шейха Хамада утверждает, что его ввели в заблуждение по поводу стоимости услуг: он думал, что каждое свидание будет стоить не больше 40–60 тысяч долларов. Иск к шейху был подан в Высокий суд Лондона, так как большую часть своего времени он проводит в британской столице, пояснил Ахмед. Кроме того, бизнесмен не рассчитывает на объективное разбирательство в судах Бахрейна.

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