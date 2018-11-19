Шейх заказал 26 свиданий со звёздами Болливуда и теперь должен целое состояние

50-летний шейх Хамад Иса Али аль-Халифа выступает ответчиком по иску на 45 миллионов долларов в Высоком суде Лондона. Член королевской семьи Бахрейна обвиняется в нарушении условий сделки с египетским бизнесменом, который согласился организовать для него серию эксклюзивных свиданий со звёздами Болливуда.
43-летний Ахмед Адель Абдалла Ахмед, заключивший контракт c королевской особой, утверждает, что заказчик передал ему список из 26 знаменитостей, с которыми он хотел бы встретиться. В их число вошли звезда фильма "Миллионер из трущоб" Анил Капур и победительница конкурса "Мисс мира — 1994" Айшвария Рай.
По условиям сделки за каждую 15-минутную встречу, которые планировалось проводить в отелях на территории Индии и в Дубае, шейх должен был заплатить 1,4 миллиона долларов. Уже после четвёртого свидания он заявил, что передумал и не намерен встречаться с остальными звёздами, выплатив организатору всего три миллиона.
Я думал, мы выстроили позитивные отношения. Теперь я чувствую себя преданным
Ахмед Адель Абдалла Ахмед
Защита шейха Хамада утверждает, что его ввели в заблуждение по поводу стоимости услуг: он думал, что каждое свидание будет стоить не больше 40–60 тысяч долларов. Иск к шейху был подан в Высокий суд Лондона, так как большую часть своего времени он проводит в британской столице, пояснил Ахмед. Кроме того, бизнесмен не рассчитывает на объективное разбирательство в судах Бахрейна.
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