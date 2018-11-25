Бизнесвумен затравили в семье из-за поста в "Инстаграме". На кону — 5 млн фунтов

"Инстаграм" британского модельера Джейд Холланд Купер спровоцировал ссору девушки с её тётями из-за 5 миллионов фунтов, вырученных от продажи семейного особняка. По мнению родственниц, отец Купер заполучил большую часть наследства, оставшегося после смерти её деда, и за счёт этого обеспечил роскошную жизнь своей дочери.

31-летняя Купер владеет брендом люксовой одежды Holland Cooper, а её супруг, 53-летний миллионер Джулиан Дюнкертон — компанией Superdry. Сёстры её отца — 72-летняя Дейдре Годдард и 66-летняя Бриджид Фейрмэн не на шутку разозлились, когда бизнесвумен выложила пост о том, что газета Sunday Times написала о ней в разделе деловых новостей.

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Причиной семейной ссоры послужило распределение доходов от сентябрьской сделки по продаже усадьбы Great Bricett Hall. Отец враждующих родственников Руперт Купер завещал недвижимость старшему сыну Оливеру и назначил его исполнителем своей воли.

В итоге 69-летний Джон, младший брат Оливера, получил 100 тысяч фунтов, в то время как сёстры — по 50 тысяч.

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Оливер Купер адресовал своим сёстрам письмо, в котором призвал их прекратить травлю дочери и публично извиниться перед ней. "Она добилась всего сама ещё до того, как был продан особняк", — подчеркнул он.

Дейдре и Бриджид, в свою очередь, обвинили брата в том, что он сослался на нехватку денег, когда пришла пора выплатить причитающиеся им доли наследства. Позже Оливер предложил сёстрам увеличить их доли до 100 тысяч фунтов, но они отказались принять деньги, назвав их "подачкой".

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