Платёж с засадой. Почему опасно покупать переводом через "Сбербанк онлайн"

В последнее время маленькие магазины, кафе или таксисты иногда отказывают в безналичном расчёте через терминал, но готовы принять платёж переводом на личную карту. Например, через популярный сервис "Сбербанк онлайн". Лайф разбирался, насколько это законно и какие могут быть последствия для клиента?

Клиент приходит в ресторан. Заказывает еду. Обедает. Просит счёт. Официант сообщает ему, что возможна оплата только наличными. Но у клиента деньги только на карте. Тогда заведение предлагает перевести средства через онлайн-сервисы. Вроде бы ничего страшного нет. Однако никто и никогда не может быть уверен на сто процентов в том, что официант или заведение не замешаны в каких-то сомнительных финансовых или криминальных делах. В этом случае платёж клиента обязательно попадёт под подозрение силовиков.

Адвокат Владислав Оршев отмечает, что для возбуждения уголовного дела против отправителя одного факта перевода недостаточно. Правоохранительным органам нужно будет доказать, что эти деньги за что-то выведенное из гражданского оборота: оружие, наркотические или любые другие запрещённые вещества. Но неприятности у того, кто перевёл деньги, всё-таки будут: придётся объяснять перевод, доказывать, что это не нарушение законодательства.

— У клиента, совершившего перевод, могут возникнуть сложности с налоговой службой. Когда совершается большое количество платежей, у налоговой могут появиться вопросы, связанные с незаконным предпринимательством. Особенно если переводы имеют регулярный и однородный характер, а лицо не зарегистрировано как ИП. Кроме того, налоговая имеет право проверить, уплачивает ли человек налоги с полученных сумм и подаёт ли налоговую декларацию, — говорит Владислав Оршев.

Кроме того, по словам юриста, у того, кто осуществляет перевод, могут возникнуть проблемы с банком. Финансовое учреждение имеет право отказывать в подозрительных операциях и блокировать карты. Так, 27 ноября этого года Сбербанк заявил, что может обратиться к клиенту за подтверждением в случае, если операция вызывает сомнения. Кроме того, банк должен выполнять требования российского законодательства по противодействию отмыванию денег.

Чтобы избежать проблем, юристы рекомендуют спрашивать заранее в заведении, принимаются ли банковские карты, или осуществляется только наличный расчёт. В том случае, если терминал не работает или отсутствует, лучше всё-таки воспользоваться наличными, которые можно снять в ближайшем банкомате.

— Если в магазине, в кафе или в любом другом заведении клиенту предлагают осуществить перевод через онлайн-сервисы, это не освобождает адресата от того, чтобы выдать оправдательный документ перевода. Клиент имеет право попросить счёт за покупку. В нём должна быть указана дата, когда осуществляется покупка, сумма и печать заведения. Если при решении уголовных вопросов доказывать, что преступление совершено, обязаны правоохранители, то в случае с налоговыми вопросами клиент сам должен доказывать свою правоту, — советует адвокат Оршев.