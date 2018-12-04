Топ-менеджер "Русгидро" устроил эротические каникулы с дочерью владельца "Дикси"

Номер в райском месте на Мальдивах обходится Вячеславу Пивоварову в 1,6 млн в сутки.

О том, как проводят время 46-летний Вячеслав Пивоваров и 28-летняя Илона Кесаева, рассказывает портал Super.ru. По данным журналистов этого издания, парочка выбрала один из самых дорогих курортов на Мальдивах и поселилась в излюбленном отеле голливудских звёзд One&Only.

Номер Grand Sanset с тремя спальнями и личным бассейном площадью 500 квадратов обходится романтикам в 1,6 млн рублей за ночь Super.ru

Надо отдать должное топ-менеджеру российской энергетической компании — он не стесняется своего роскошного образа жизни и выкладывает снимки в "Инстаграм". Причём спутница на этих фото тоже не стесняется…

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