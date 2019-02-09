Кассиры вместо банкоматов. Как мы сможем получить наличные в супермаркетах

Кассиры вместо банкоматов. Как мы сможем получить наличные в супермаркетах

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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С апреля снять деньги можно будет на кассе в магазине. Но для этого нужно будет что-нибудь купить.

Международная платёжная система Visa обратилась к российским банкам с просьбой обеспечить техподдержку снятия наличных с её карт в кассах магазинов. Согласно сообщениям СМИ, уже в апреле начнётся тестирование этой технологии.

— В России сейчас дефицит банковских услуг: сократилось количество отделений и банкоматов. Очень часто в радиусе нескольких километров невозможно найти место, где можно снять наличные. Поэтому возможность снять деньги в магазинах — отличное решение проблемы, — рассказал Лайфу кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

В некоторых странах Европы и в США подобная услуга уже работает в магазинах. В США, Германии и Великобритании можно обналичить средства в супермаркетах, аптеках и на заправках при условии, что покупатель совершил покупку в этих торговых точках. В США, по словам генерального директора Zecurion Алексея Раевского, можно снять в кассах магазинов максимум 50$, в других странах — до 100$.

Как это будет работать в России?

Купил — снял

Клиент сможет снять наличку через кассу магазина только после совершения покупки

Фото: © РИА Новости/Александр Поготов

Лимит

Предельная сумма, которую клиент сможет снять, — 100$ (около 6,5 тысячи рублей)

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

С комиссией

Магазины будут брать процент за эту операцию. Какой именно — пока хранится в секрете.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Только в проверенных местах

Чтобы оказывать клиентам такую услугу, магазины должны оформить статус банковского платёжного агента

Фото: © Pixabay

Защита от мошенников

Лимит снимаемых средств не позволит мошенникам обналичивать крупные суммы через торговые точки.

Фото: © maxpixel

Украсть не получится

Чтобы снять деньги через кассу магазина, придётся, как в банкомате, ввести пин-код карты. Без него наличные кассир не выдаст

Фото: © maxpixel

Автор:
НХ
Наталия Хомякова
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