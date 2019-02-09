Кассиры вместо банкоматов. Как мы сможем получить наличные в супермаркетах

С апреля снять деньги можно будет на кассе в магазине. Но для этого нужно будет что-нибудь купить.

Международная платёжная система Visa обратилась к российским банкам с просьбой обеспечить техподдержку снятия наличных с её карт в кассах магазинов. Согласно сообщениям СМИ, уже в апреле начнётся тестирование этой технологии.

— В России сейчас дефицит банковских услуг: сократилось количество отделений и банкоматов. Очень часто в радиусе нескольких километров невозможно найти место, где можно снять наличные. Поэтому возможность снять деньги в магазинах — отличное решение проблемы, — рассказал Лайфу кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

В некоторых странах Европы и в США подобная услуга уже работает в магазинах. В США, Германии и Великобритании можно обналичить средства в супермаркетах, аптеках и на заправках при условии, что покупатель совершил покупку в этих торговых точках. В США, по словам генерального директора Zecurion Алексея Раевского, можно снять в кассах магазинов максимум 50$, в других странах — до 100$.

Как это будет работать в России?

Купил — снял Клиент сможет снять наличку через кассу магазина только после совершения покупки Фото: © РИА Новости/Александр Поготов

Лимит Предельная сумма, которую клиент сможет снять, — 100$ (около 6,5 тысячи рублей) Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

С комиссией Магазины будут брать процент за эту операцию. Какой именно — пока хранится в секрете. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Только в проверенных местах Чтобы оказывать клиентам такую услугу, магазины должны оформить статус банковского платёжного агента Фото: © Pixabay

Защита от мошенников Лимит снимаемых средств не позволит мошенникам обналичивать крупные суммы через торговые точки. Фото: © maxpixel