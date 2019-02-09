Кассиры вместо банкоматов. Как мы сможем получить наличные в супермаркетах
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Международная платёжная система Visa обратилась к российским банкам с просьбой обеспечить техподдержку снятия наличных с её карт в кассах магазинов. Согласно сообщениям СМИ, уже в апреле начнётся тестирование этой технологии.
— В России сейчас дефицит банковских услуг: сократилось количество отделений и банкоматов. Очень часто в радиусе нескольких километров невозможно найти место, где можно снять наличные. Поэтому возможность снять деньги в магазинах — отличное решение проблемы, — рассказал Лайфу кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.
В некоторых странах Европы и в США подобная услуга уже работает в магазинах. В США, Германии и Великобритании можно обналичить средства в супермаркетах, аптеках и на заправках при условии, что покупатель совершил покупку в этих торговых точках. В США, по словам генерального директора Zecurion Алексея Раевского, можно снять в кассах магазинов максимум 50$, в других странах — до 100$.
Как это будет работать в России?
Купил — снял
Клиент сможет снять наличку через кассу магазина только после совершения покупки
Фото: © РИА Новости/Александр Поготов
Лимит
Предельная сумма, которую клиент сможет снять, — 100$ (около 6,5 тысячи рублей)
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
С комиссией
Магазины будут брать процент за эту операцию. Какой именно — пока хранится в секрете.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Только в проверенных местах
Чтобы оказывать клиентам такую услугу, магазины должны оформить статус банковского платёжного агента
Фото: © Pixabay
Защита от мошенников
Лимит снимаемых средств не позволит мошенникам обналичивать крупные суммы через торговые точки.
Фото: © maxpixel
Украсть не получится
Чтобы снять деньги через кассу магазина, придётся, как в банкомате, ввести пин-код карты. Без него наличные кассир не выдаст
Фото: © maxpixel
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