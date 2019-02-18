Победитель лотереи так и не забрал $1,5 млрд. Теперь у всех будут проблемы

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Победитель лотереи так и не забрал $1,5 млрд. Теперь у всех будут проблемы

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Если победитель не объявится через 2 месяца, весь джекпот вернётся в призовой фонд лотереи, штат Южная Каролина лишится $61 млн в виде недополученного налога, а магазин, где был куплен купон, останется без $50 тысяч, причитающихся ему в качестве процента с выигрыша.

Житель американского штата Южная Каролина установил новый мировой рекорд, выиграв в лотерею Mega Millions $1,537 млрд: это самый крупный приз, который когда-либо доставался обладателю одного-единственного счастливого билета. Розыгрыш прошёл ещё в октябре, но победитель до сих пор не объявился. Согласно правилам лотереи, на это ему отводится 180 дней, и 120 из них уже прошли.

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/sclottery/?hl=ru" target="_blank">Instagram/sclottery</a></p>

Если анонимный счастливчик так и не даст о себе знать в течение ближайших двух месяцев, джекпот не достанется никому и вся сумма вернётся в призовой фонд лотереи.

Но потери понесёт не только обладатель выигрышного билета. Штат Южная Каролина лишится $61 млн в виде недополученного подоходного налога, а магазин KC Mart в Симпсонвилле, где был куплен купон, останется без $50 тысяч, причитающихся ему в качестве процента с выигрыша.

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/pages/KC-Mart/1267693389924279" target="_blank">Facebook/KC-Mart</a></p>

Несмотря на то что сумма октябрьского выигрыша поражает воображение, она занимает лишь второе место в списке крупнейших джекпотов. Первую строчку до сих пор удерживает приз в размере $1,586 млрд, который в 2016 году достался обладателям трёх билетов из штатов Каролина, Флорида и Теннесси.

Однако предыдущий рекорд для одного билета в два раза меньше нынешнего: он был поставлен в 2017 году, когда счастливчик из Массачусетса стал богаче на $758,7 млн.

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