Пенсионер выиграл в лотерею $344 млн благодаря печенью с предсказанием

66-летний Чарльз Джексон сорвал джекпот, установив новый рекорд по размеру призовых. Спасибо внучке!

Житель американского штата Северная Каролина не поверил своим ушам, когда узнал, что сорвал джекпот в лотерее Powerball. Сумма выигрыша составила колоссальные $344 миллиона — самые крупные призовые за всю историю штата.

66-летний пенсионер Чарльз Джексон первым делом сообщил о победе жене. В тот момент он ещё не знал, как сильно разбогател, заявил счастливчик на пресс-конференции, организованной оператором лотереи.

Я думал, что выиграл где-то $50 тысяч, и сказал об этом супруге. Но потом понял, что у меня джекпот, и снова позвонил ей. Она спросила о размере выигрыша. Я ответил, что выиграл всё Чарльз Джексон

Чтобы стать обладателем джекпота в лотерее Powerball, все шесть чисел, названные во время розыгрыша, должны совпасть с числами на купленном билете. Вероятность такого развития событий равна 1 к 292,2 миллиона, поэтому выигрыш джекпота всегда становится сенсацией. Но в его случае дело не только в невероятном везении, считает Джексон.

Пару лет назад внучка подарила мне печенье с предсказанием. На бумажке были написаны пять чисел. С тех пор я раз в неделю покупаю лотерейный билет и выбираю именно эти числа, каждый раз меняя лишь шестое Чарльз Джексон

После уплаты всех налогов пенсионеру достанется $158 миллионов. Часть из них он планирует передать в благотворительные организации, оказывающие помощь детям и ветеранам войн. А ещё он планирует съездить на родину жены — во Вьетнам. "Надеюсь, деньги меня не сильно изменят, — говорит Джексон. — Я всё так же буду ходить в джинсах. Ну, может быть, просто куплю себе новые".

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