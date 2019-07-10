Австралиец выиграл в лотерею $20 млн, а потом всё потерял из-за одного советчика

Ему довелось стать миллионером в 23 года, но это тот самый случай, когда нужно было думать своей головой.

Шерифу Гиргису было 23 года, когда он выиграл в лотерею 30 млн австралийских долларов (примерно 20,7 млн долларов США). Чтобы приумножить состояние, счастливчик по совету агента приобрёл паб, катер, ночной клуб и землю на побережье океана. Как выяснилось позже, ни одно из этих вложений нельзя было назвать удачным, пишет Mirror.

Гиргис потратил 1,3 млн только на ремонт паба, но за три года заведение принесло убыток в размере 1 млн. Такая же судьба постигла и другие проекты обладателя джекпота. За 2,65 млн Гиргис купил ночной клуб, стоимость которого оказалась сильно завышена. А 80-футовый катамаран он приобрёл сразу после знакомства со своим агентом на австралийском этапе "Формулы-1" в Мельбурне.

В итоге Гиргис подал в суд на Рассела Поливку, того самого агента, который посоветовал ему сделать эти инвестиции. Однако верховный суд города Перта обязал агента выплатить лишь 2 млн. Согласно постановлению, Поливка действовал в качестве исполнителя по заказу самого Гиргиса и лишь претворял в жизнь его собственные решения.

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