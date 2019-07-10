Австралиец выиграл в лотерею $20 млн, а потом всё потерял из-за одного советчика

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Фото © Twitter/DailyMirror

Ему довелось стать миллионером в 23 года, но это тот самый случай, когда нужно было думать своей головой.

Шерифу Гиргису было 23 года, когда он выиграл в лотерею 30 млн австралийских долларов (примерно 20,7 млн долларов США). Чтобы приумножить состояние, счастливчик по совету агента приобрёл паб, катер, ночной клуб и землю на побережье океана. Как выяснилось позже, ни одно из этих вложений нельзя было назвать удачным, пишет Mirror.

<p>Шериф Гиргис. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/DailyMirror/status/1148116821112950784" target="_blank"><strong>DailyMirror</strong></a></p>

Гиргис потратил 1,3 млн только на ремонт паба, но за три года заведение принесло убыток в размере 1 млн. Такая же судьба постигла и другие проекты обладателя джекпота. За 2,65 млн Гиргис купил ночной клуб, стоимость которого оказалась сильно завышена. А 80-футовый катамаран он приобрёл сразу после знакомства со своим агентом на австралийском этапе "Формулы-1" в Мельбурне.

<p>Здание паба. Фото © Google Maps</p>

В итоге Гиргис подал в суд на Рассела Поливку, того самого агента, который посоветовал ему сделать эти инвестиции. Однако верховный суд города Перта обязал агента выплатить лишь 2 млн. Согласно постановлению, Поливка действовал в качестве исполнителя по заказу самого Гиргиса и лишь претворял в жизнь его собственные решения.

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