Для кого-то удачный, а для кого-то не очень случай произошёл в Атланте, США. Мимо проезжавший очевидец снял, как водители бросают свои машины, чтобы быстро и безболезненно обогатиться за чужой счёт.

Судя по всему, во время движения боковая дверь инкассаторской машины раскрылась и крупная сумма денег вылетела прямо на одну из самых загруженных дорог в округе. Сперва водители удивлённо смотрели на парящую бумагу, а когда осознали, что это купюры, кинулись их подбирать, парализовав движение, пишет WSB-TV.

Ролик с произошедшим тут же попал в топы сайта Reddit, где пользователи Сети, конечно же, принялись шутить и комментировать ситуацию.

Я думаю, это постановочное социальное видео о жадности и всём таком прочем. Потому что, если нет и я не попал на эту халяву, я буду очень зол Пользователь Reddit

Так приятно видеть, как общество сплотилось, чтобы очистить город от мусора! Многие бы просто прошли мимо! Пользователь Reddit

Я бы не стал рисковать жизнью ради каких-то 20 долларов... Хотя эти водители живут в Атланте, они уже рискуют жизнью... Пользователь Reddit

Дикий медведь попал в аварию, "угнав" чужую легковушку