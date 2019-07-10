Судя по всему, во время движения боковая дверь инкассаторской машины раскрылась и крупная сумма денег вылетела прямо на одну из самых загруженных дорог в округе. Сперва водители удивлённо смотрели на парящую бумагу, а когда осознали, что это купюры, кинулись их подбирать, парализовав движение, пишет WSB-TV.
Ролик с произошедшим тут же попал в топы сайта Reddit, где пользователи Сети, конечно же, принялись шутить и комментировать ситуацию.
Я думаю, это постановочное социальное видео о жадности и всём таком прочем. Потому что, если нет и я не попал на эту халяву, я буду очень зол
Пользователь Reddit
Так приятно видеть, как общество сплотилось, чтобы очистить город от мусора! Многие бы просто прошли мимо!
Пользователь Reddit
Я бы не стал рисковать жизнью ради каких-то 20 долларов... Хотя эти водители живут в Атланте, они уже рискуют жизнью...
Пользователь Reddit