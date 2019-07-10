Водителей на трассе засыпало деньгами, которые потеряли инкассаторы — видео

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Видео © Reddit / Tribat_1

Для кого-то удачный, а для кого-то не очень случай произошёл в Атланте, США. Мимо проезжавший очевидец снял, как водители бросают свои машины, чтобы быстро и безболезненно обогатиться за чужой счёт.

Судя по всему, во время движения боковая дверь инкассаторской машины раскрылась и крупная сумма денег вылетела прямо на одну из самых загруженных дорог в округе. Сперва водители удивлённо смотрели на парящую бумагу, а когда осознали, что это купюры, кинулись их подбирать, парализовав движение, пишет WSB-TV.

Ролик с произошедшим тут же попал в топы сайта Reddit, где пользователи Сети, конечно же, принялись шутить и комментировать ситуацию.

Я думаю, это постановочное социальное видео о жадности и всём таком прочем. Потому что, если нет и я не попал на эту халяву, я буду очень зол

Пользователь Reddit

<p>Видео © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/cb97lh/spilled_money_on_i285_in_atlanta/" target="_blank">Tribat_1</a></p>

Так приятно видеть, как общество сплотилось, чтобы очистить город от мусора! Многие бы просто прошли мимо!

Пользователь Reddit

Я бы не стал рисковать жизнью ради каких-то 20 долларов... Хотя эти водители живут в Атланте, они уже рискуют жизнью...

Пользователь Reddit

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