Как живёт сейчас школьница, спустившая 142 млн, которые выиграла 16 лет назад

Калли Роджерс было всего 16, когда в 2003 году ей выпал счастливый билет, но девушка оказалась не готова к такому повороту событий. Теперь она призывает ввести минимальный возраст участия в азартных играх с крупными призами.

Калли Роджерс из английского графства Камбри вошла в историю Британии как самая юная обладательница джекпота. Когда ей было 16, девушка выиграла в лотерею 1,8 млн фунтов (примерно 142 млн в пересчёте на рубли). Теперь она призывает поднять минимальный возраст участия в организованных азартных играх до 18 лет, сообщает Daily Mail.

Калли не смогла совладать с астрономической суммой, буквально свалившейся ей на голову. Большую часть призовых школьница потратила на подарки для семьи и друзей, а также на операцию по увеличению груди.

После выигрыша я мгновенно переместилась из детского мира во взрослый. У меня появилось много мнимых друзей. Они просили у меня в долг на новые машины, а я по своей наивности не могла отказать. Естественно, никто ничего так и не вернул Калли Роджерс

Будущего отца своих детей Калли встретила спустя пару недель после того, как сказочно разбогатела. До этого она подрабатывала в магазине за 3,5 фунта в час, но выигрыш позволил паре переехать в бунгало стоимостью 180 тысяч фунтов. Семья распалась через пять лет. Одной из причин послужила попытка суицида, которую Калли предприняла на фоне наркотической зависимости.

На запрещённые вещества Калли, по её собственному признанию, потратила не меньше 250 тысяч фунтов, хотя позже она отреклась от своих слов. В какой-то момент у неё даже забрали детей, и в попытке вновь обрести уверенность в себе она потратила 17 тысяч фунтов на маммопластику. Позже всё наладилось, и теперь Калли ведёт гораздо более скромный образ жизни, зарабатывая всего 12 тысяч фунтов в год в качестве сиделки, но уверяет, что по-настоящему счастлива.

Представители фирмы Camelot, организовавшей роковую для Калли лотерею, заявили, что она не воспользовалась предложенными ими финансовыми и юридическими консультациями. "Тем не менее мы помогали ей справиться с давлением СМИ и готовы оказывать всю необходимую поддержку в будущем", — говорится в сообщении компании.

Австралиец выиграл в лотерею $20 млн, а потом всё потерял из-за одного советчика