Как живёт сейчас школьница, спустившая 142 млн, которые выиграла 16 лет назад

8213

Фото © Facebook/callie.rogers.3388

Калли Роджерс было всего 16, когда в 2003 году ей выпал счастливый билет, но девушка оказалась не готова к такому повороту событий. Теперь она призывает ввести минимальный возраст участия в азартных играх с крупными призами.

Калли Роджерс из английского графства Камбри вошла в историю Британии как самая юная обладательница джекпота. Когда ей было 16, девушка выиграла в лотерею 1,8 млн фунтов (примерно 142 млн в пересчёте на рубли). Теперь она призывает поднять минимальный возраст участия в организованных азартных играх до 18 лет, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © PA Images</p>

Калли не смогла совладать с астрономической суммой, буквально свалившейся ей на голову. Большую часть призовых школьница потратила на подарки для семьи и друзей, а также на операцию по увеличению груди.

После выигрыша я мгновенно переместилась из детского мира во взрослый. У меня появилось много мнимых друзей. Они просили у меня в долг на новые машины, а я по своей наивности не могла отказать. Естественно, никто ничего так и не вернул

Калли Роджерс

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/callie.rogers.3388" target="_blank">Facebook/callie.rogers.3388</a></p>

Будущего отца своих детей Калли встретила спустя пару недель после того, как сказочно разбогатела. До этого она подрабатывала в магазине за 3,5 фунта в час, но выигрыш позволил паре переехать в бунгало стоимостью 180 тысяч фунтов. Семья распалась через пять лет. Одной из причин послужила попытка суицида, которую Калли предприняла на фоне наркотической зависимости.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/callie.rogers.3388" target="_blank">Facebook/callie.rogers.3388</a></p>

На запрещённые вещества Калли, по её собственному признанию, потратила не меньше 250 тысяч фунтов, хотя позже она отреклась от своих слов. В какой-то момент у неё даже забрали детей, и в попытке вновь обрести уверенность в себе она потратила 17 тысяч фунтов на маммопластику. Позже всё наладилось, и теперь Калли ведёт гораздо более скромный образ жизни, зарабатывая всего 12 тысяч фунтов в год в качестве сиделки, но уверяет, что по-настоящему счастлива.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/callie.rogers.3388" target="_blank">Facebook/callie.rogers.3388</a></p>

Представители фирмы Camelot, организовавшей роковую для Калли лотерею, заявили, что она не воспользовалась предложенными ими финансовыми и юридическими консультациями. "Тем не менее мы помогали ей справиться с давлением СМИ и готовы оказывать всю необходимую поддержку в будущем", — говорится в сообщении компании.

Австралиец выиграл в лотерею $20 млн, а потом всё потерял из-за одного советчика

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×