30 лет по 800 тыс. в месяц: кто стал первым победителем "пожизненной" лотереи

24-летний работник Amazon вытянул счастливый билет, который позволит ему осуществить свою мечту.

Житель Питерборо (Англия) стал первым обладателем нового — пожизненного — приза Британской национальной лотереи. Теперь 24-летний Дин Веймс в течение 30 лет будет получать от организаторов розыгрыша ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч фунтов (около 800 тысяч в пересчёте на рубли), передаёт LADbible.

К моменту, когда счастливчику исполнится 54 года, общая сумма выплат составит 3,6 миллиона фунтов. Победитель лотереи уже успел поделиться планами на призовые. В первую очередь он хочет посетить парижский Диснейленд, а затем — совершить парный прыжок с парашютом.

Этот выигрыш позволит мне тратить больше. Теперь я могу ни о чём не беспокоиться до конца своих дней. Мне до сих пор всё это кажется просто нереальным Дин Веймс

Дин также планирует помогать родителям, которые ухаживают за его младшим братом — 23-летним Робертом, страдающим аутизмом.

Роберт почти не разговаривает: произносит только наши имена и ещё несколько слов. С годами моим родителям становится всё сложнее присматривать за ним. Я хочу, чтобы они могли нанять лучших сиделок, а сами позволили бы себе хоть немного отдохнуть Дин Веймс

Узнав о выигрыше, Веймс сразу бросил работу на полставки в транспортной службе интернет-магазина Amazon. По его словам, на самом деле он всегда хотел заниматься совсем другим.

У меня есть мечта — стать сценаристом, и теперь я смогу её осуществить. Я имею возможность уволиться и не думать о последствиях, а делать то, что хочу Дин Веймс

Победитель лотереи признаётся, что ощущает себя "будто во сне". "Это просто невероятно. Мне 24, и я "заряжен" на всю жизнь!" — делится он своими эмоциями.

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