Тест на интеллект. Проверка рублём

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Фото © Евгений Разумный / "Ведомости" / ТАСС

Каждый день мы используем деньги, но мало кто задумывается, что на них изображено. Лайф предлагает проверить, хорошо ли вы помните картинки на рублях.

Что вы знаете об изображениях на купюрах? Когда-то с бумажных купюр на нас взирали вожди революции. Сегодня каждая банкнота — это хорошая проверка кругозора.

Автор:
Светлана Ибрагимова
СИ
Светлана Ибрагимова
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