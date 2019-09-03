Акушерка выиграла в лотерею 80 млн. Вот как изменилась её жизнь за 5 лет

Счастливица покупает дорогие машины и дизайнерскую одежду, но продолжает ходить на любимую работу.

Акушерка Рут Брин приезжает на работу на новеньком спорткаре в серьгах от Tiffany, и прохожие удивлённо вскидывают брови. Она могла уволиться ещё пять лет назад, когда выиграла один млн фунтов (примерно 80 млн рублей) в Британскую национальную лотерею, но не сделала этого, потому что любит свою профессию, сообщает Mirror.

Мне повезло, что у меня есть возможность заниматься тем, что мне нравится. Почему я должна отказываться от этого? Рут Брин

Пациентки Рут отзываются о ней восторженно. "Она замечательная. Вы ни за что не подумаете, что она миллионер", — уверяет 24-летняя Ребекка Клоуз, которая недавно стала мамой. Акушерка заезжает к каждой роженице, которой оказывала помощь, чтобы проведать мать и ребёнка.

Хотя Рут и продолжает ходить на работу, выигрыш позволил ей больше времени проводить со своей дочерью — 16-летней Люси. Они никогда не выезжали из Британии, а теперь часто летают отдыхать за границу.

На следующий год после выигрыша мы слетали на озеро Комо. Потом побывали на Французской Ривьере. Мы провели несколько дней в Монако, обедая с видом на бухту с яхтами мультимиллионеров Рут Брин

Первое, что сделала Рут, когда получила призовые, — купила себе дизайнерскую обувь от Jimmy Choo. Затем она записала дочь в хорошую частную школу. При этом акушерка продолжает жить в небольшом доме, на который она откладывала каждое пенни, из-за чего едва сводила концы с концами.

На мне нет ярлыка с надписью "Миллионер" Рут Брин

Чёрная полоса в жизни Рут закончилась, когда она купила два лотерейных билета. О сумме выигрыша она узнала сразу после своего дня рождения. Войдя в личный кабинет на сайте розыгрыша, медработница не поверила своим глазам: нули после единицы она пересчитала несколько раз.

Несмотря на счастливый случай, Рут старается не терять голову. В отпуск она летает экономклассом, а на обед ездит в любимое кафе, где все знали её по имени ещё до того, как она стала местной знаменитостью. Работа тоже в этом списке: акушерок сейчас не хватает, поэтому Рут решила не бросать любимое дело, которому посвятила всю свою жизнь.

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