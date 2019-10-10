Удар по детям. Что не так со скрепышами и стирателями из "Магнита" и "Пятёрочки"

Прилипалы, стиратели, скрепыши — все слышали про эти безделушки, которые "Дикси", "Пятёрочка" и "Магнит" дарят за солидные покупки. Большинство уверено, что эти бонусы — совершенно бесплатные, но ошибаются. Лайф объясняет, почему, а также рассказывает, как обмануть систему и получить всех прилипал или стирателей за одну покупку.

Расскажите поподробнее. Что за скрепыши и как их получить?

Это игрушки, которые сетевые супермаркеты дарят покупателям при выполнении одного или нескольких условий. "Дикси", например, отдаёт одну прилипалу за каждые 500 рублей в чеке. Есть и альтернативный способ: купить товар партнёра или сразу отдать за кусочек резины 49 руб. Прилипала — это игрушка с присоской на одном конце и головой какого-нибудь существа на другом.

"Пятёрочка" дарит стирателя уже за 555 рублей в чеке. Как и в "Дикси", игрушку также можно получить за покупку определённых товаров или 49 рублей на кассе. Стиратель — это маленький бюст супергероя или суперзлодея из киновселенной Marvel. Их головами можно пользоваться как ластиком. Отсюда и название на манер "Мстителей". Постаменты игрушек являются штампами для печатей.

Скрепыши из "Магнита" номинально самые дешёвые. Они выдаются за 400 рублей в чеке. Товары от партнёров тоже есть. Скрепыши — это резиновые хомуты с набалдашниками в виде смайликов. Игрушки можно сцеплять друг с другом, делая из них аксессуары вроде браслетов.

Каждую категорию игрушек объединяет элемент коллекционирования. Дальше всех в этом направлении пошли в "Дикси". Ряды прилипал насчитывают без малого четверть сотни экземпляров. Скрепышей — 22 штуки. Стирателей — 17 штук.

И что? Популярны?

О, вы не поверите, насколько. В "Дикси" начали свою акцию раньше остальных, в 2015 году. На сегодня компания проводит уже четвёртый сезон. "Пятёрочка" подключилась только в прошлом году, но тоже осталась довольна результатом, сейчас идёт уже вторая волна акции. "Магнит" смекнул позже остальных — скрепыши появились несколько месяцев назад.

Интерактивность — не единственный показатель успеха. В соцсети "ВКонтакте" открыто много сообществ, посвящённых коллекционированию магазинного лута. В них люди, как правило, обмениваются безделушками, чтобы быстрее собрать всю коллекцию. А после хвастаются. Постов с соответствующими хештегами тысячи.

И что в этом плохого?

На первый взгляд, совершенно ничего. Наоборот — польза. Бесплатно ведь. Однако, если углубиться в механику акции, можно разглядеть, в чём подвох. И даже не один.

Первый. У бесплатных товаров есть сопутствующие товары, которые мотивируют покупателей именно на увлекательное коллекционирование, а не пассивное собирательство. Например, у той же "Пятёрочки" есть альбом с секциями под стирателей и чернильными губками для штампов. Эта штуковина как бы кричит, что собранные без неё стиратели неполноценны. Дополнение, разумеется, не бесплатное. Альбом для стирателей стоит 119 руб. Аналогичный есть и у "Дикси" — стоит уже 199 руб. В прошлом году, к слову, просили 299 руб. Сюда же входят акционные товары, за которые дают игрушки. Клиент их может брать не от нужды, а кстати. Скрепыш же на дороге не валяется, правда? К слову о них. Для скрепышей не придумали специального альбома, однако там работает другой мотиватор. О нём ниже.

Второй. Стиратели, скрепыши и прилипалы являются проявлением лутбоксов в офлайне. Лутбоксы — это проказа, поразившая многие современные видеоигры. Люди платят деньги за некий виртуальный ящик или сундук с внутриигровым предметом. Каким? Заранее никто не знает. Повезёт — выпадет желанная вещь. Нет — повторится предыдущая. И эта самая случайность, неведение пробуждает в людях азарт. Именно из-за последнего в прошлом году лутбоксы поставили на уши почти весь мир . Во многих странах серьёзно обсуждается ограничение или полный запрет на использование описанной игровой механики.

В случаях со стирателями и элемент азарта не так страшен, поскольку содержимое всех подарочных саше "Пятёрочки" и "Дикси" обладает одинаковой ценностью: нет редких, больших, маленьких, дешёвых или дорогих. А вот в акции "Магнита" не все сюрпризы равноценны. Есть среди них особенный скрепыш — юбилейный. За него покупателю полагается дополнительная награда — беспроводная колонка JBL Pulse 3, которая в рознице стоит дороже 10 тысяч руб. То есть подарок весьма дорогой. Как следствие, сильнее и желание положить в продуктовую корзину побольше всего, чтобы сумма в чеке точно перевалила за заветные 400 руб.

Третий. Целевая аудитория. Рекламная кампания каждой обсуждаемой программы лояльности направлена на детей. Причём агрессивнее всех действует снова "Магнит". Начало акции со скрепышами сопровождалось премьерой дорогого музыкального клипа "Скрепыши". В нём "Магнит" с самого начала весьма откровенно показывает, для чего вообще запускалась акция. Клип открывается сценой, в которой дети затягивают родителей в магазин, чтобы те затарились продуктами под завязку и получили желанных скрепышей.

Далее группа детей возраста начальных классов задорно отплясывает между стеллажей "Магнита" под залипательный рэп-трек с недвусмысленными намёками. "Я на хайпе, я хочу их [скрепышей] всех, мы замутим пати. Хочешь пати? Приходи в "Магнит" — их [скрепышей] на всех здесь хватит", — выдаёт исполнитель уже в первом куплете. В припеве же ещё больше доходчивых фраз вроде "Нет сегодня круче штуки", "Будет лайков миллион", "Просто сам возьми их в руки".

Дети в кадре, разумеется, тоже непростые. Стильно одетые и с головы до ног увешаны игрушками. Для пущей эффектности в одном из кадров ребёнок горстями загребает саше и бросает их в камеру. В общем, и авторы песни, и режиссёры клипа постарались на славу: сделали всё, чтобы юный зритель тотчас захотел себе скрепышей.

Ну а можно ли безболезненно отказать ребёнку в игрушке, если он уже вместе с родителем вошёл в магазин? Едва ли.

Ну накрутили. Магазины ничего, кроме детских улыбок, не получают

Отнюдь. Прямого обмана или мошенничества в акциях вроде "подарок за покупку", разумеется, нет. Но и хвалить за ложную благотворительность сетевые супермаркеты тоже не стоит.

Вскоре по окончании первого сезона "Прилипал" руководство "Дикси" отчиталось, что во время проведения акции средний чек вырос в полтора раза. До появления прилипал посетитель за один заход тратил 340 рублей. А после средняя сумма достигла 500 рублей, за которые давали игрушку. Участники акции выполнили условие получения маленького приза 17 млн раз. Именно столько безделушек разлетелось по всей сети магазинов. На долю заработанных прилипалами денег пришлось 20% всей квартальной выручки "Дикси". Компания заработала на людях, которые хотели получить прилипалу чисто кстати, миллиарды рублей.

"Ну, наверное, успех прилипал уникален. Остальные сетевики ничего на игрушках не заработали", — подумает кто-то. Ничего подобного. Не так давно " Пятёрочка" отчиталась , что первый сезон "Стирателей", который, к слову, длился всего полтора месяца, увеличил розничный товарооборот компании на 2,7%. А средний чек Железный человек и его команда подняли на 12,5%.

Так что же получается? Детей нужно оставить без игрушек?

Совсем наоборот. Но не стоит лишний раз набирать лишнего в магазине ради копеечной штуковины. Гораздо выгоднее купить всю коллекцию прилипал или стирателей сразу. Но не в "Пятёрочке" или "Дикси", разумеется.