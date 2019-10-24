Алкогольная акция. В чём опасность скидок на алкоголь в "Пятёрочке" и "Магните"

В народных супермаркетах, вроде "Пятёрочка" и "Магнит", нередко встречаются акции, которые, если задуматься, холодят кровь. Коммерсанты делают всё, чтобы алкоголь не задерживался на прилавках. Для этого они часто прибегают к грязным приёмам, из-за которых водка и вино буквально мозолят глаза посетителям. Лайф рассказывает, в чём именно угроза алкогольных акций в магазинах.

Алкоголь — больная тема для России. По данным ВОЗ , в 2010 году Россия занимала четвёртую строчку рейтинга стран по количеству выпитого алкоголя на человека. Однако уже в 2018-м РФ опустилась аж на 16-е место. Тенденция, безусловно, радует, но есть неприятный факт с другой стороны. Тогда как количество употребляемого алкоголя снижается, продажи водки, вина и пива почему-то растут. Аналитическая компания Nielsen посчитала , что в 2018-м спиртные напитки в России заработали почти на 5% больше денег, чем в 2017 году. Что ещё любопытнее, 43% алкогольной продукции россияне покупают именно в рамках промоакций.

Что за акции? Не понимаю — покажите

Едва ли, конечно, кто-то таким вопросом задастся, поскольку каждый видел разнообразные выгодные предложения у стеллажей с алкоголем, но для стройности материала всё же приведём несколько конкретных примеров.

Супермаркеты Billa предлагают две бутылки вина по цене одной. Типичная акция типа "1+1". В "Ленте" регулярно проводится акция "Безумные скидки", в рамках которой практически весь алкоголь уходит в формате "2+1". В "Пятёрочке" и вовсе летом творилось безумие. Магазин предлагал шестую бесплатную бутылку к уже купленным пяти. Фотография этого выгодного предложения быстро разлетелась по соцсетям с язвительными комментариями. Многие шутили : дескать, спонсор этой акции — мой алкоголизм.

А ещё — каждый хотя бы раз задумывался, почему алкоголь в мелкой таре, чекушка, часто продаётся прямо у кассы. Все наверняка обращали внимание на то, что ценники со скидками — другого цвета.

Я хозяин своего мозга и своих денег — на мне акции не работают

О, это заблуждение. Ирония в том, что человек как раз не хозяин, а раб мозга. Ведь именно там располагаются нейромедиаторы, которые пробуждают в людях те или иные примитивные желания: хотеть, есть, спать, плакать и не только. Противостоять им расслабленному человеку, который после тяжёлого рабочего дня шагает по магазину под умиротворяющую музыку, крайне сложно. И умелые маркетологи уже давно этим пользуются — манипулируют нашими желаниями в магазинах.

Цвет — самое примитивное оружие в руках мерчандайзера, специалиста, раскладывающего по полкам товары в определённом порядке и лепящего на них нужные ценники. Понятно, что любой цвет выделяется на фоне нейтрального белого и банально привлекает внимание. Но почему акции помечаются именно жёлтым или красным? Почему не синим или зелёным? Есть причина. Ввиду эволюции разные цвета вызывают у людей разную реакцию. Красный, например, обладает эффектом срочности и вызывает аппетит. Поэтому им часто помечают временные акции или используют в упаковках с едой. Жёлтый — банально самый яркий в спектре и самый заметный, он лучше остальных привлекает внимание.

Положение ценника и товара тоже играет роль. Статистически доказано, что продукты, расположенные на высоте 150–160 см, то есть на уровне глаз, продаются лучше остальных. Именно поэтому баннеры, сигнализирующие об акциях и скидках, часто оказываются в поле зрения. Все же обращали внимание, что даже в гипермаркетах (вроде "Ашана") информационные щиты не просто лежат на куче товара посреди зала, а установлены на специальном шесте?

Последний метр перед кассой — самый опасный. Ведь он на языке маркетологов называется зоной импульсивных покупок. По разным данным, в прикассовой зоне совершается до 90% незапланированных покупок, которые приносят магазинам до 20% прибыли. Почему так происходит? Стоя перед кассой в очереди, человек очень уязвим. Он ещё не знает наверняка, сколько ему придётся заплатить. Он судорожно перебирает в памяти, не забыл ли чего положить в корзину. И тут его взгляд падает на жёлтый ценник. Виски за спиной у кассира за полцены? Октябрь на дворе, скоро Новый год — пригодится.

Меньше — не значит выгоднее. Хотя именно так полагает мозг, когда видит алкоголь в маленькой таре перед кассой. Обратим внимание на то, что в ней продаётся не только дешёвая водка, но и вполне себе дорогие биттеры. Просто в бутылочках поменьше и гораздо дешевле. Однако, если посчитать, выяснится, что в чекушках миллилитр жидкости стоит дороже, чем в самом большом сосуде.

Акции "Три по цене двух" тоже неоднозначны. У них две функции. Первая — они подталкивают к импульсным покупкам. Если человек пришёл за бутылкой вина, но видит, что можно купить две и получить третью в подарок, он задумается. И, вероятнее всего, примет решение в пользу "выгодного предложения". Хотя на самом деле заплатит больше, чем хотел. Вторая — с их помощью магазины подсаживают покупателей на товары нужной марки. Человек шёл за одним коньяком, но увидел, что рядом стоит похожий, но за него идёт бонус в виде ещё одной бутылки поменьше. Выбор очевиден. Когда покупатель пойдёт за новым любимым напитком в третий раз, он, вероятно, не только не обнаружит акцию, но и столкнётся с подорожанием товара на 5–10%. Что, впрочем, не преграда для привычки.

Раз всё так плохо, государство, наверное, нас защищает от жадных бизнесменов?

И да и нет. Нет — потому что приёмы мерчандайзинга не регулируются законом. Маркетологи взламывают мозг человека и действуют на его природу, но в большинстве случаев остаются безнаказанными. Хотя меры по отношению к производителям алкоголя и их продавцам за последние 15–20 лет в России всё же были приняты. Сегодня, например, вы уже не увидите рекламу водки по телевизору. Хотя ещё лет десять назад она сопровождала каждую трансляцию по боксу.

Что до магазинов, то главным шагом правительства в сторону отрезвления населения является запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00.