Дешевле или быстрее? Как сэкономить на "Яндекс.Еде" с помощью "Пятёрочки"

Заказать на дом можно не только готовые блюда, но и сырую очищенную картошку, филе индейки или рыбы, охлаждённый фарш, необходимый набор специй и рецепт для приготовления ужина. Лайф посчитал, что выгоднее: ходить в "Пятёрочку" и покупать самостоятельно, заказывать подготовленные продукты или есть блюда, доставленные из ресторана.

У "Яндекса" есть два популярных сервиса по доставке еды — "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Шеф". В первом можно заказать готовые блюда из заведений общепита, а во втором — продукты, из которых придётся самостоятельно готовить. Сервисы говорят, что с ними можно экономить. Но не финансы, а время: не надо ходить в магазин и чистить картошку.

Доставок готовой еды уже очень много: есть агрегаторы, как Delivery, "Утконос", ZakaZaka, кроме того, у многих ресторанов есть своя доставка от заведения. Сбалансированное меню на неделю для худеющих и спортсменов готовят GrowFood, Jastfood и другие. Аналоги "Яндекс.Шефа" появились сравнительно недавно. Например, в Москве и Санкт-Петербурге работает сервис "Ужин дома", в двух столицах и в Нижнем Новгороде — Chefmarket.

Средний чек за три ужина на двоих в сервисах доставки продуктов, которые требуют готовки, — 2500 рублей. Для примерных подсчётов мы взяли меню на последнюю неделю октября в "Яндекс.Шеф": треска с брокколи, индейка с гречкой, котлеты с картофельными дольками и овощным салатом.

По граммам получается, что все рецепты рассчитаны по одной порции на человека. Создатели сервиса считают, что так правильно: ничего лишнего не остаётся, а это значит, ничего не протухнет. Если покупать необходимые продукты в "Пятёрочке" или "Магните", то порций будет минимум две на человека, поскольку 300 граммов трески купить не получится, она расфасована по 500–600 граммов, а иногда и по килограмму. Но для удобства подсчётов мы усреднённо оценили то количество граммов продуктов из супермаркета, которое указано в рецептах.

Если купить все необходимые ингредиенты в супермаркетах, то средний чек будет 900–1200 рублей — зависит от производителя и веса продуктов. За 1800–2400 рублей количество порций по рецептам удваивается.

Похожие блюда можно заказать в ресторанах. Не придётся делать ничего: ни в магазин ходить, ни резать, ни готовить. Но за такое удовольствие придётся отдать от 2300 до 3000 рублей.

Время, конечно, дороже денег. Но платить за него в два, а то и в три раза больше — далеко от экономии.