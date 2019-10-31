Палёный шмот. Что продают в магазинах под видом брендовых вещей?

Считается, что в outlet-центрах продают брендовые вещи из прошлых коллекций. Из-за этого большие скидки при сохранении фирменного лейбла. Но на самом деле под брендами прячутся совсем не дорогостоящие вещи.

За МКАД работают несколько outlet-центров. Тысячи покупателей каждые выходные приезжают в них семьями, чтобы купить брендовые вещи по цене масс-маркета. По их мнению, бренд — не просто престиж, но и гарантия качества.

Низкое качество

В торговом центре XL на Ярославском шоссе есть outlet-магазин датской обувной марки Ecco. Новые ботинки этого бренда, как правило, стоят около десяти тысяч рублей. В аутлете — от трёх тысяч. Ассортимент широкий — от летних босоножек до зимних сапог. Покупателей много. Но, если сравнить обувь из "обычного" магазина с тем, что продаётся в аутлете, то становится очевидна разница в качестве: по скидке продаются ботинки из совсем другой кожи, подошва тоньше, швы сделаны криво, а на некоторых моделях нарисована имитация швов — все стыки проклеены.

Аутлет Ecco на Ярославском шоссе указан на официальном сайте фирмы как официальная точка продаж. Лайф обратился в Ecco с просьбой рассказать, почему под их брендом продаются некачественные вещи. Ответа не последовало.

По словам эксперта моды и стилиста Валентины Никифоровой, около 80% товаров в аутлетах — одежда и обувь, сшитые специально для аутлетов. То есть модели производятся на тех же фабриках, что и вещи для фирменных магазинов, но из более дешёвых материалов. Иногда в аутлеты завозят бракованные партии, которые не прошли контроль качества в настоящие магазины.

— Модели могут быть похожи на те, что были в прошлом сезоне и стоили в два-три раза дороже. Но, как правило, одежда и обувь из аутлетов шьётся по лекалам масс-маркета, поэтому и стоит недорого, — добавила стилист.

Ненастоящие цены

В том же аутлет-центре на Ярославском есть отдел обувной марки Rieker. Обувь дешевле, чем в Ecco, но всё-таки не самая дешёвая. Модельный ряд практически не меняется из года в год.

На полках стоят ботинки. Ценник — 6499 рублей. Выше зачёркнуто — 8899. Но в магазине этого же бренда, но не в аутлете, эта же модель без скидки стоит шесть с половиной тысяч рублей.

Обычно магазины пользуются такой схемой в чёрную пятницу или в предновогодние распродажи: пишут несуществующую цену, зачёркивают, ставят рядом значок "–60%" и продают по старой цене.

— Люди порой клюют не на саму цену, а именно на процент скидки. Срабатывает звоночек — выгодная покупка. Даже если цена будет высокой, но ярлычок будет подсказывать, что раньше эта же вещь стоила на 30, 50 или 70 процентов дороже, желание купить появится само собой, — отметила психолог Юлия Гальцева.

Кому верить?

В фирменных магазинах регулярно проходят акции и распродажи. Если хочется носить только брендовые вещи, можно подождать до конца сезона и купить выгодно. Но, как отмечают эксперты, этот метод подходит только тем, у кого нестандартный размер. Популярные средние размеры до распродаж не доживают.

Иногда выгодные предложения появляются на официальных сайтах магазинов. Но лучше предварительно примерить товар в магазине, чтобы знать свой размер и не прогадать с покупкой.

Ещё один вариант — секонд-хенд. Придётся покопаться в горах неновой одежды, но иногда можно найти интересную вещицу. Правда, она будет не из прошлой коллекции. И, наверное, не из позапрошлой. Зато бренд и дёшево.

— В масс-маркете можно найти качественные вещи по приемлемым ценам, но для этого на шопинг нужно выделить как минимум день, — рассказала Валентина Никифорова. — И лучше заранее составить список покупок: что нужно, на какой сезон, в какую цену и какого примерно цвета. Иначе можно потеряться и так ничего и не купить.