Пельмени похудели, а ты нет! Как в "Пятёрочке" и "Дикси" прописались недовесы

Покупатели привыкли, что в свою продуктовую корзину они могут положить литр молока, 350 граммов сметаны, 450 граммов майонеза, шоколадку весом 90 граммов и литр Coca-Cola. Но производители стали незаметно уменьшать вес продуктов и продавать его людям в прежних упаковках. Так проще скрыть недовес.

В 2018 году Coca-Cola заявила , что будет продавать не только литровые бутылки газированной воды, но и 0,9 литра, которые будут стоить меньше 50 рублей. Сегодня в "Пятёрочке", "Магните" и "Перекрёстке" литровой колы нет, есть 0,9. И в "Пятёрочке", например, одна бутылка стоит 76 рублей. Иногда супермаркет проводит акции, в которых газировки продаются за 45–50 рублей.

Производители молока вместо литровых пакетов предлагают покупателям бутылки. Но молока в них меньше на 70–75 мл. Если не вчитываться в то, что написано на этикетке, то покупка будет на половину стакана меньше, чем рассчитывал потребитель.

Аналогичная история со сметаной и майонезом. В баночках сметаны теперь не 350 граммов, в них 315 г продукта . А майонез "похудел" на 50 граммов и весит теперь 400 граммов, хотя ещё совсем недавно соуса было 450 г в упаковке .

Из вредных "лакомств" уменьшилась не только газировка, но и жевательные резинки больше не весят 14 граммов — теперь они 13,6 г, а шоколадки "Россия" с 2015 года потеряли пять граммов : 85 г вместо прежних 90 г.

Как заманивают покупателей?

Мерчандайзер Ксения Гаврилова рассказала, что не все производители одновременно уменьшают вес своих товаров. Поэтому среди литровых бутылок молока товароведы ставят 930 мл "Домика в деревне", по привычке покупатель берёт бутылку и не знает, что купил меньше.

Упаковщики знают, что покупатель, скорее, потянется к большому товару, даже если самого продукта в нём немного. Этим приёмом часто пользуются производители чипсов и конфет: пакеты надуты, и кажется, что внутри много еды, но стоит её открыть — выяснится, что вкусного только половина упаковки.

На уровне глаз мерчандайзеры всегда ставят то, что нужно продать в первую очередь. Это может быть как очень дорогой товар, так и дешёвый, но с истекающим сроком годности.

— По статистике, с нижних полок берут только 5% товара, поэтому там ставят продукты более свежие. Ведь вероятность того, что человек поднимет глаза, найдёт нужный товар, пусть и менее популярной марки, и купит его, выше, чем то, что он присядет и станет искать что-то на полках, — говорит Ксения Гаврилова.

Повседневные товары размещаются в глубине магазина. Хлеб, молоко, масло и яйца никогда не будут стоять на входе в супермаркет. По пути к ним покупатель видит остальные продукты и вполне вероятно приобретёт что-нибудь спонтанно, ту же газировку или шоколадку.

Что делать, чтобы не попасться на уловки мерчандайзеров?

Внимательно смотрите на ценник и на этикетку товара: вес или объём должны совпадать. В некоторых супермаркетах на ценниках пишут округлённую массу, сбивая покупателей с толку. Настоящий объём указывается на самом товаре.

Кроме того, если рядом стоят товары с тем весом, который вам нужен, присмотритесь к тому, что вы выбрали, — действительно ли в пакете литр молока и в упаковке килограмм пельменей, а не 800 граммов.

Чтобы не дать себя обмануть, нужно внимательно изучать состав продукта, его вес и цену. Тогда платить за воздух не придётся, и кошелёк ваш не будет худеть в отличие от товаров в супермаркетах.