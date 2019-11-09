Попкорна и зрелищ! Как кинотеатры зарабатывают на голоде зрителей

Поход на блокбастер практически всегда сопровождается хрустом попкорна. Стоит стакан кукурузы с колой дороже, чем билет в кино. Ещё и рекламу перед сеансом приходится смотреть. Лайф выяснил, как кинотеатры делают деньги на зрительском потреблении.

По данным исследования компании "Невафильм Research", в 2018 году сборы кинотеатров снизились на 5,5% и составили 50,3 млрд рублей. Выручка кинобаров, где продают попкорн, колу, начос и прочие снеки, составила 13,7 млрд рублей. Эта цифра на 9% ниже, чем в 2017 году, но всё-таки очень внушительная — 27% выручки кинотеатры получают именно с кукурузы и газировки.

В среднем по России билет в кино стоит 250 рублей. А ведро попкорна — от 300 рублей. Комбо-наборы: напиток + кукуруза — обойдутся в 450–500 рублей. При этом себестоимость попкорна в разы меньше.

Мешок кукурузы для попкорна весит 22,68 кг и стоит от 1500 до 2500 рублей. Чтобы приготовить 0,5 литра попкорна, нужно 28,35 грамма кукурузы. То есть из одного мешка можно сделать 800 порций попкорна. Себестоимость одной порции не превышает 20 рублей, если учитывать, что нужны соль, сахар, масло, специи, электричество. Маржинальность этого вполне легального продукта эксперты оценивают от 800% .

Но предприниматели считают, что на попкорне можно зарабатывать минимум на 10% больше, если зрителям запретят проносить в залы свою еду. В августе 2019 года в СМИ даже обсуждался законопроект по этому поводу.

Половину выручки с продажи билетов в кино компании отдают дистрибьюторам фильмов. Также кинотеатры обязаны платить Российскому авторскому обществу от 0,5 до 1,2% от сборов каждого фильма в репертуаре. Доходы от показов фильмов не так велики, как от рекламы и продажи снеков.

Деньги на ожидании

Первые 10–15 минут в кинозале — это реклама. Некоторые зрители об этом знают, поэтому не торопятся идти ко времени, которое указано в билете. Есть среди зрителей и те, кто специально приходит в зал, чтобы посмотреть трейлеры и запланировать следующий поход в кино. Преимущество для рекламодателей в роликах перед сеансами в том, что зрителям никуда не деться. Они вынуждены смотреть рекламу магазинов, кафе и мероприятий, несколько трейлеров будущих фильмов. Только после этого начинается кино, ради которого он пришёл.

По данным "Ведомостей", в 2018 году рекламодатели заплатили за продвижение в кинотеатрах более 1 млрд рублей. В эту сумму входят не только ролики перед фильмами, но и флаеры, которые выдаются зрителям вместе с билетами, реклама в холлах кинотеатров, баннеры на сайтах и в соцсетях компаний. Доля выручки от рекламы зависит от рекламных площадей кинотеатра и продолжительности роликов перед сеансами.

Просто кино

В Нью-Йорке билет в кино для взрослого человека стоит 14–15 долларов — около 1000 рублей. В Барселоне — 9–10 евро, то есть около 700 рублей. В Париже — 7–10 евро — 500–750 рублей. В Гонконге — 7–10 долларов — 450–650 рублей. В Белоруссии и на Украине — 150–250 рублей.

В России высокие цены на попкорн и долгие показы рекламы перед фильмами кинотеатры оправдывают низкими ценами на билеты — около 250 рублей. Если снеки в кинобарах станут продавать дёшево и откажутся от рекламы, то их бизнес перестанет быть рентабельным — придётся значительно повышать цены на билеты. А это может отпугнуть зрителей.

Тем, кто хочет бюджетно сходить в кино, придётся смотреть рекламу, а от покупки попкорна можно отказаться. Снеки пока что можно проносить с собой — на цене билета в кино это никак не отразится.