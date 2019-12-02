Обратный отсчёт. Как гарантированно вернуть деньги в интернет-магазине

Чёрная пятница и предновогодние распродажи заставляют покупать много. Особенно в интернет-магазинах. Уже после приступа шопоголизма покупатели выясняют, что часть вещей с Wildberries, Lamoda или другого магазина им совсем не нужна, а другая часть — бракованная. Как вернуть товар, купленный онлайн?

Анастасия купила в Wildberries шапку и шарф. Через три дня после покупки из шарфа стали лезть нитки, вязка начала распускаться. Девушка написала жалобу в онлайн-магазин, прикрепила фотографии. Продавец признал, что вещь бракованная, и вернул деньги. Но шапка хоть и была нормального качества, не подходила ни к каким вещам Анастасии, поэтому девушка решила её вернуть, ярлычок сохранился. В магазине покупательнице отказали, потому что бирку она уже срезала.

Возврат по ненадобности

Закон "О защите прав потребителя" разрешает вернуть товар в магазин в течение 14 дней. Если покупка была совершена в офлайн-магазине и у покупателя было время осмотреть, проверить товар и претензий к внешнему виду не было, то вернуть бытовую технику, автомобиль или мебель в течение двух недель не получится. Должны быть веские причины: производственный брак, материалы ненадлежащего качества.

Если товар был приобретён дистанционно, вернуть можно всё. У каждого сайта есть свои правила возврата. На Wildberries клиент в течение 21 дня может вернуть вещь. Деньги он получает по безналичному расчёту в течение десяти дней либо может прийти с паспортом в пункт выдачи, вернуть товар и получить деньги наличными. На Lamoda сроки аналогичные. Но если покупатель срезал ярлычок — деньги ему никто не вернёт.

Статья 25 ФЗ "О защите прав потребителя" предусматривает, что покупатель имеет право обмена вещей, которые не подошли ему, или возврата средств за них только при наличии товарного чека, пломб и бирок на вещи. Иначе вещь считается ношеной и не подлежит обмену и возврату.

Пока вы не уверены, что вещь вам нужна и вы хотите её оставить, не пользуйтесь ею, не срезайте фабричные ярлыки, не выбрасывайте чек и упаковку.

Если вы всё-таки сорвали бирки, можно попробовать договориться с продавцом о продаже товара с комиссией. То есть покупатель получит не всю сумму за вещь, а какую-то часть. Но на это идут далеко не все магазины, особенно онлайн.

Возврат бракованного

Товар ненадлежащего качества можно вернуть даже без бирки. Допустим, вы купили свитер, он вам нравится, вы сходили в нём на работу, а после стирки свитер сел. Это основание для возврата денежных средств за покупку.

Покупателю необходимо обратиться в онлайн-магазин: описать проблему, прикрепить фото вещей и чека. Wildberries проверяет данную информацию в течение десяти дней. Если брак подтверждается, клиент получает назад свои деньги. Если нет — можно либо обращаться в Роспотребнадзор, в Союз потребителей и прокуратуру, либо писать повторную жалобу с другими фотографиями.

Статья 18 ФЗ "О защите прав потребителя" оставляет за продавцом право не возвращать деньги, а заменить некачественный товар на продукт того же производителя или на идентичный экземпляр другого производителя. Если аналога нет, тогда продавец может вернуть деньги. То есть в магазине, даже если покупатель требует назад свои средства, не факт, что он их получит. Ему дадут аналогичный товар. Придётся обращаться в суд, чтоб получить не вещь, а деньги за неё.

Возврат обуви

Покупка обуви в онлайн-магазине без примерки — затея рисковая. Опытные шоперы не советуют этого делать, если вы никогда не носили туфли или ботинки этой марки и не знаете особенности своей стопы. Если вы всё-таки купили обувь, но она вам не подошла, её можно вернуть. Главное — не выбрасывать, не рвать и не ломать коробку. Если на обуви есть какие-то наклейки, пломбы и бирки — не избавляйтесь от них, пока не определитесь: оставлять покупку себе или возвращать обратно в магазин.

Внимательно прочитайте правила возврата бракованной и некачественной обуви в интернет-магазине. К примеру, Wildberries даёт гарантию два года на товар, а на Lamoda гарантийный срок — 30 календарных дней с момента покупки. Если изготовитель даёт гарантию более 30 дней, то применяется именно это время для обмена и возврата товара.

— Даже если гарантийный срок истёк, вы можете обратиться в независимую экспертизу. Если будет подтверждено, что товар имеет заводской брак, вы можете обратиться с требованием к уполномоченной организации, — указано на сайте Lamoda.

Возврат денег

Клиентке Wildberries Дарье больше месяца не возвращают деньги за ботинки. Обувь сильно пахла какой-то химией, поэтому девушка решила её вернуть. Пришла в пункт выдачи заказов, отдала покупку, взяла чек о возврате. Сотрудница магазина сказала, что деньги вернутся на банковскую карту, с которой была совершена покупка. Но денег нет.

— Неоднократно писала обращение в личном кабинете, звонила на горячую линию и заявляла претензию о невозврате мне денежных средств, ходила в пункт выдачи товаров. Обещали разобраться и написать на электронную почту. До сих пор никакой информации я не получила. Возврата денег тоже нет. Ничего конкретного не говорят, в отделе контроля качества телефон отключен, в кол-центре звонки не переводят. С операторами говорить впустую, два раза разговаривала с оператором Зоей, не отвечают на электронную почту, не перезванивают. В личном кабинете ответ по шаблону: "На данный момент информация находится на уточнении, ответ вам поступит на адрес электронной почты. Благодарим вас за обращение". Копия данной жалобы отправлена в Роспотребнадзор, Союз потребителей и прокуратуру, — сообщает покупательница .

Если магазин не идёт на контакт, обязательно нужно писать жалобу в Роспотребнадзор. Незаконный отказ в возврате денежных средств является основанием для штрафа.

Кроме того, можно сделать чарджбек — вернуть деньги через банк. Для этого нужно в банк, в котором у вас выпущена карта, написать заявление и попросить отменить платеж, приложить к заявлению копии документов, доказывающие, что покупку вы вернули, — чек о возврате.