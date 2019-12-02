С чистого листа, но с деньгами. Что должен вам начальник при увольнении?

В конце года некоторые работодатели проводят чистку кадров: увольняют сотрудников, сокращают штат и не продлевают трудовой договор со своими подчинёнными. В этой ситуации необходимо знать, какие именно выплаты должен произвести работодатель и какие права есть у уволенного сотрудника.

В Трудовом кодексе РФ указаны все причины увольнения по инициативе работодателя . К ним относятся ликвидация компании, сокращение штата, несоответствие работника занимаемой должности, неисполнение трудовых обязанностей и их грубое нарушение, хищение и растрата, аморальные поступки и так далее. Уволить за неопрятный внешний вид или по причине личной неприязни руководитель не может по закону.

Если работодатель принуждает сотрудника написать заявление об увольнении по собственному желанию, работник может обратиться в суд. Причём даже если согласился уволиться, но на самом деле этого не хотел.

Что забрать?

При ликвидации компании и сокращении штата сотрудников организация, согласно статье 180 ТК РФ, обязана уведомить каждого работника об увольнении за два месяца и выплатить ему средний заработок за месяц и сохранить данную сумму за сотрудником в течение двух последующих месяцев. И, если в течение двух недель со дня увольнения бывший сотрудник получит статус безработного, работодатель обязан продлить срок выплат среднего заработка на третий месяц.

При расторжении трудового договора работник получает не только заработную плату, но и денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска. Если у сотрудника была сверхурочная работа, которая не оплачивалась до уведомления об увольнении, работодатель обязан отдать заработанные деньги бывшему подчинённому: за первые два часа переработки оплата в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

— Кроме того, работодатель не имеет права выгнать сотрудника на улицу, он должен предложить работнику вакантные места на предприятии, которые соответствуют квалификации человека, — рассказал юрист Кирилл Цветков.

Что делать?

Чтобы отстоять свои права и доказать, что увольнение было незаконным и что вам не выплатили причитающиеся деньги, нужно обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд. Можно обращаться в каждое из этих мест по отдельности, а можно одновременно.

Но важно знать, что в суд можно обращаться только в течение месяца со дня получения приказа об увольнении или со дня, когда работнику стало известно, что на рабочем месте его больше не ждут. В Трудовую инспекцию и прокуратуру заявления о неправомерных действиях работодателя можно подавать в течение трёх месяцев.

Что думать?

— Не нужно воспринимать увольнение как трагедию. Важно сохранить уверенность в своих силах, но признаться себе в слабостях: где можно было работать эффективнее, не опаздывать, не дерзить, а где — выдохнуть и не перетруждаться, — советует психотерапевт Анна Таипова.

Если вы хотите доказать свою правоту, обращайтесь в Трудинспекцию и в суд. Но не нужно примерять на себя роль жертвы. Отсутствие работы — время для того, чтобы подумать и найти верное решение. Главное — пересчитайте полученные от бывшего начальника деньги: всё заработанное должно быть у вас.