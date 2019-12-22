Ваши джинсы сшил зэк. Какие товары производятся в зоне

Стол, за которым вы сидите, джинсы, которые вы носите, и шахматы, которые вы купили своему ребёнку, возможно, сделаны заключёнными в тюрьме. В колониях осуждённые производят товары, которые затем поступают в продажу.

К 2019 году число заключённых в российских тюрьмах составляет более 563 тысяч человек. Из государственного бюджета на содержание исправительных учреждений было выделено более 281 миллиарда рублей. В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявляла, что планирует в ближайшее время перейти на полное самообеспечение. Но на сегодняшний день этого не произошло, заключённые шьют себе одежду, варят мыло и готовят еду, но всё это они делают ещё и на продажу — на свободу.

Джинсы, трусы, ботинки

Кожаные мужские ботинки и женские туфли на каблуке, произведённые в колониях Иркутской области, можно купить за 850–1000 рублей. Там же можно выбрать детские утеплённые унты или охотничьи сапоги. Как сообщил Лайфу источник в одном из кардиоцентров Урала, заключённые колонии строгого режима сейчас шьют обувь для медперсонала.

— Почти в каждой зоне есть швейные участки. В нашей колонии швейных мастерских было шесть. Но шили мы в разы меньше, чем две швейные мастерские в женской зоне, — сказал Лайфу один из бывших заключённых.

Действительно, в женских колониях большой спрос на швейное мастерство. В 2019 году АО "Корпорация Глория джинс" заключила контракт с исправительной колонией № 28 в Волгоградской области. Компания предоставила зоне 76 швейных машин.

— В марте текущего года в рамках заключённого контракта исправительная колония изготовила более 33,6 тысячи курток, шорт и жилетов для мальчиков. Для выполнения первого контракта привлечено 120 осуждённых, — сообщает пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области.

"Глория джинс" не предоставила Лайфу комментарий, но в апреле она заявляла, что не планирует расширяться в тюрьмы других регионов России и следит за работой волгоградских заключённых, чтобы их трудовой день не превышал шести часов в сутки.

Купить майку, трусы или ночную сорочку также можно в зоне. По прайс-листу ФСИН по Республике Коми, женские трусы стоят 40 рублей, мужские — 80. Футболки — 145–167 рублей за штуку.

— Как правило, одежда шьётся по заказу. Государственные или частные компании привозят материалы в строго ограниченном количестве: сколько изделий требуется, столько тряпок они и пришлют. Но к некоторым мастерам поступают индивидуальные заказы в розницу. Нужно привезти ткань и расходники, официально оформить пошив и покупку, а потом в оговорённый срок можно забирать изделие, — рассказал бывший заключённый колонии строгого режима.

По его словам, с ним в зоне сидел мужчина, который шил обувь лучше, чем итальянские кутюрье. За ботинками, сапогами и туфлями к нему приходили люди "с гражданки", надзиратели и другие работники колонии. Сейчас мужчина освободился и шьёт обувь всем желающим, но надзиратели до сих пор к нему приходят за обновками.

Всё для детей

Деревянный детский городок с горкой и резными фигурками в магазинах стоит около 30 тысяч рублей. Заключённые делают городок в разы дешевле. Песочница обойдётся в две тысячи рублей, качели — в три, а горка будет стоить около восьми тысяч.

В зоне же можно и одеть своего малыша в школу. ФСИН по Республике Коми предлагает оптом и в розницу школьную форму. Цену за один комплект в учреждении Лайфу затруднились назвать, но заявили, что это дешевле, чем в магазинах. Проморолик производства сообщает, что школьную форму для детей шьют женщины, которые на воле оставили своих детей, поэтому к созданию одежды подходят аккуратно, следят за каждым стежком, чтобы строчка была ровной.

В последний путь из зоны

Заключённые за 10–15 тысяч рублей могут сделать фигурный памятник на могилу из мрамора. На нём будет вырезан портрет усопшего и любой рисунок, который выберет заказчик.

Там же можно заказать оградку, скамейку и столик на кладбищенский участок. Зачастую оформлять покупку приходится в частных полуподвальных лавках, которыми заведуют бывшие заключённые. Они отдают заказ в зону и сами забирают его из колонии. Но в некоторых ИК можно напрямую оформить заказ через производственный отдел штаба зоны.

— По сути, свой заказ ты сможешь забрать за копейки, — сказал Лайфу заключённый одной из челябинских колоний. — Оплачивают только материал и какой-то налог, который как бы является зарплатой зэка за эту работу. Но деньги смешные. В основном арестанты зарабатывают на оптовых заказах.

Подарочек оттуда

Самые распространённые товары из зоны — нарды, шахматы, чётки, иконы и шкатулки. Цена зависит от сложности изделия. В интернет-магазинах "блатных подарков" нарды стоят от двух до пятидесяти тысяч рублей. Напрямую через ФСИН цена будет ниже, но заказывать и забирать нужно лично. Ценителям АУЕ-тематики можно нарисовать свой эскиз изделия, арестанты воплотят его в жизнь.

Материалы для сувениров можно привезти, а можно купить в зоне. Но важно отталкиваться от особенностей региона. В Республике Коми шкатулка или нарды с самоцветами будут намного дороже, чем аналогичное изделие на Урале.

Оптом тоже можно

С 1 января 2019 года ФСИН заключила более 5,5 тысячи контрактов на товары, работы и услуги. Зэки изготавливают стеклопакеты и мебель для частного бизнеса и государственных предприятий. Делают школьные парты и офисную мебель.

— Мы для "Красного и белого" делали стеллажи, полки, стойки, где продавцы стоят, — рассказал бывший заключённый.

Мебель для дома арестанты сколотят по дешёвке. Кровать — 7000, стол — 1500, стул — от 500 до 1000 рублей. Подробные прайсы, как правило, можно найти на сайтах региональных управлений ФСИН.

Но, как отмечают арестанты, заказать из зоны можно что угодно. Здесь разводят свиней, коров и кур, а потом мясо продают на волю на 50–100 рублей дешевле, чем в магазинах. Здесь же делают срубы для домов, лопаты, чтобы чистить снег, и форму для представителей власти. Нужно только договориться с арестантом и с его надзирателями о цене. Главное — не забыть рассчитаться за товар или услугу, чтобы самому не оказаться в местах не столь отдалённых.