Не дождётесь. Как оформить налоговый вычет и остаться без денег

"Получите налоговый вычет прямо сейчас!" — именно это обещают некоторые сайты. На фейковых страницах предлагают по адресу электронной почты и последним шести цифрам карты вычислить, какой налоговый вычет вам полагается. Но в итоге вам ничего не заплатят, наоборот — платить придётся вам.

Сайты именуют себя "уполномоченными федеральными подразделениями по финансовой защите граждан" и предлагают получить денежную компенсацию за товары, которые вы приобретали с 1 января 2015 года.

Якобы с помощью этих "уполномоченных" вы сможете вернуть налог на добавленную стоимость по ряду товаров. Но важно понимать, что, согласно законам Российской Федерации, вернуть НДС с покупок в обычных магазинах нельзя. И даже если на сайтах написано, что деньги компенсируются за оплату товаров иностранного производства и способствуют импортозамещению в нашей стране, — знайте, что это очередной бред и лохотрон.

Названия у "уполномоченных" могут быть разными: "Объединённый компенсационный фонд", "Официальный компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств", "Управление социальных компенсаций" и так далее. Схема у всех одинаковая.

Как вас обманывают?

"Финансовые защитники" просят в заданную форму вписать свою электронную почту и последние шесть цифр банковской карты. Получить деньги можно только сегодня, завтра — поздно. Мы ввели вымышленную почту и вместо номера карты — набор цифр.

Магическим образом система выяснила, что от государства мы можем получить 270 120 рублей налогового вычета.

Чтобы деньги оказались у нас, нужно пообщаться с юристом. Несколько секунд ждём, пока юрист освободится. Удача — на связь выходит ведущий юрист "комитета выплат" Валентина Пермякова.

Следующий шаг — заполнить анкету на сайте, чтобы забрать "свои" деньги. Снова указываем данные воображаемого человека. И снова нам везёт — деньги придут автоматически, как только мы оплатим 278 рублей за услуги Валентины Пермяковой.

Как пишут другие обзорщики фейковых сайтов, заплатить придётся ещё 13 раз: за внеочередную проверку заявления — более 500 рублей, за привязку реквизитов — около 300, за цифровую подпись, страховой пакет и его активацию, комиссии и подключение мгновенных переводов — в сумме более 10 000 рублей.

А вычет-то будет?

Вычет из вашего личного бюджета будет точно. Для проверки мы вводили разные имена и данные, писали набор букв "ведущему юристу" — результат всегда был одинаковым. 270 тысяч рублей выплат, 278 рублей — первая оплата юриста, обещания об автоматическом переводе средств на нашу карту.

Некоторые люди с форумов вводили даже кличку своей собаки, чтобы проверить сайт на вшивость. Собаке выплаты тоже полагаются.

Получить налоговый вычет в нашей стране можно один раз за жизнь при покупке недвижимости, многократно при пользовании образовательными и медицинскими услугами. Кроме того, можно оформлять вычеты на несовершеннолетних детей. НДС вернуть нельзя. Для получения средств нужно регулярно платить налоги и сдавать декларации в ФНС.

Попасться в ловушку мошенников легко — быстрые деньги всегда манят. Поэтому нужно быть особенно внимательными к нюансам. К примеру, "Официальный компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств" не указал на своём сайте никаких реквизитов, но зато оставил адрес регистрации, который почему-то совпадает с московским СИЗО № 4.

Сам сайт появился 1 декабря 2019 года, регистратор — Eranet International Limited, который живёт и работает в китайской провинции Гуандун. Обманывать людей удобно — российские правоохранители не достанут. Главное — побольше пообещать и побыстрее, тогда желающие сами подтянутся, к сожалению.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не верьте обещаниям в стиле "много и сразу". И если даже где-то вам обещают "бонусы", проверьте законность этих утверждений. Если выплат по НДС не существует, как же вы их получите? Никак. А нервы и деньги потратите.