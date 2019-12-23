Объедки под майонезом. Как рестораны обманывают на новогодних корпоративах

Корпоративы и банкеты перед Новым годом практически всегда проходят шумно, весело, сыто и пьяно. Но еды и напитков могло бы быть больше, если бы заведения вас не обманывали.

— Из-за онлайн-касс стало сложнее обманывать подвыпивших клиентов, которые рассчитываются за банкет в конце вечера, поэтому приходится мухлевать с самими продуктами, — сказал Лайфу официант одного из ресторанов в Сочи.

Для сотрудников общепита новогодние праздники — золотая жила. Люди приходят праздновать Новый год, приводят друзей, организуют предпраздничные корпоративы. Возможностей "нажиться" на отмечающих очень много.

На счету каждый грамм

Самый простой способ выгодно продать блюда — недовес. В тарелке вместо обещанных 200 граммов салата может быть 150. Или горячее блюдо подаётся меньшей порцией, чем заявлено в меню. Вряд ли кто-то из гостей пойдёт на кухню и станет взвешивать каждую тарелку. Рестораторы отмечают, что иногда гости приходят чуть заранее назначенного времени и действительно взвешивают блюда, но такое встречается редко.

Чтобы разнообразить стол, гости заказывают несколько порций салата в одну тарелку — все желающие смогут попробовать разные угощения. Повара зачастую вместо четырёх-пяти порций кладут три. Выглядит объёмно, а проверять, скорее всего, никто не станет.

Аналогичный приём используется и для алкоголя — его переливают в графины, которые могут быть не 0,5 и не 0,7 литра, а чуть меньше. Остатки заведение забирает себе.

Вы сами всё съели?

При организации банкета или корпоратива заведения могут предложить заказчикам принести свои фрукты и алкоголь, чтобы не переплачивать за него в ресторане. Главное, чтобы были чек и акцизные марки. И бутылки чтобы были закрытыми, когда их привозят в общепит.

Но в течение праздника, когда гости уже в изрядном подпитии, официанты говорят, что весь привезённый алкоголь кончился, фрукты — тоже.

"Но у нас есть точно такие же вина, коньяки и соки, только придётся заплатить по ценам бара", — говорят сотрудники заведения. Гости соглашаются, а затем им продают их же напитки и продукты, только по стоимости ресторана.

Те же фрукты и напитки, а иногда и икру, которую гости могут принести перед вечеринкой, официанты частично прячут на кухне. Якобы всё кончилось, извините, мы не виноваты.

Под майонезом не видно

В салаты и горячее с целью экономии некоторые заведения кладут вчерашние, а иногда и недоеденные продукты (от предыдущих гостей). Обильно заправляют соусами и зеленью, чтобы выглядело аппетитнее, и подают на праздничный стол.

— Особенно опасно брать солянку. Хотя она редко оказывается в банкетном меню, но встречаются любители. Вот в это блюдо точно идёт всё, что осталось со стола, — говорит официант модного в Екатеринбурге ресторана.

Что делать?

Нет ничего стыдного в том, чтобы проверять то, за что вы платите. Можно взвешивать блюда, можно заходить на кухню и контролировать остатки фруктов и напитков. Откажитесь от общих блюд либо проверяйте их вес. А если боитесь съесть что-то несвежее, то попросите администратора показать документы о поступлении продуктов в заведение, по датам вы точно сможете понять, чем вас тут кормят.

Но контролировать банкет и решать спорные вопросы с персоналом нужно максимально тактично, чтобы ни повар, ни официант не плюнули вам в тарелку. Тогда и праздник пройдёт хорошо, и деньги зря не потратите.