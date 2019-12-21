Поделюсь объедками. Люди продают и покупают остатки еды в ресторанах и у соседей

Оставшиеся молоко, хлеб или тарелку супа можно не выбрасывать, а отдать. Достаточно написать соседям или людям в соцсетях, что отдаёте еду даром, желающие сами за ней придут. А рестораны готовы с огромной скидкой продавать свои блюда, которые не были реализованы в течение дня. Как поесть недорого или вообще бесплатно и при чём тут экология?

По данным ООН за 2018 год , 821 миллион человек на Земле страдает от недоедания. А 30% населения планеты сталкивается с ожирением и диабетом и более 30% всех продуктов мира ежегодно попадает на свалку. Экоактивисты выступают за осознанное потребление, именно они и придумали фудшеринг.

Фудшеринг — это движение по спасению пригодной к употреблению еды. Изначально сторонники движения отдавали ненужные продукты нуждающимся. Но сегодня едой друг с другом делятся вполне благополучные жители спальных районов в крупных городах. И даже появились специальные сервисы по распространению нереализованных ресторанных блюд.

Высокая кухня по низким ценам

В Европе многие заведения по вечерам продают нереализованные блюда с большой скидкой. Дешёвые заведения могут предложить недоеденную еду по низкой цене, в приличных ресторанах продаются те блюда, которые были заготовлены заранее, но гости в течение дня их не раскупили.

В декабре 2018 года в России появился сервис DoggyBag, который сотрудничает с ресторанами Москвы и помогает им находить покупателей на непроданные блюда. Человек через приложение выбирает заведение рядом с домом или работой, заказывает там пакет с едой, но что будет в пакете, он не знает — это всегда сюрприз. Как отмечает соучредитель DoggyBag Алексей Шульгин, загадочность предстоящего обеда или ужина привлекает покупателей. За год сервис продал более 100 тысяч блюд, то есть более 25 тысяч человек заказали не реализованную ресторанами еду.

— У нашего сервиса несколько задач, в том числе и экологическая. Мы выступаем за осознанное потребление, за сохранение окружающей среды. С одной из ресторанных сетей сейчас проводим эксперимент: какой объём выделения углекислого газа мы можем предотвратить, продав вовремя качественную еду, которую просто придётся выбросить в случае её нереализации. Наверное, большинству из нас мамы и бабушки в детстве говорили, что еду нельзя выбрасывать, ею нельзя кидаться. Мы этих правил придерживаемся. Кроме того, низкие цены на ресторанные блюда в наших наборах позволяют большему количеству людей попробовать, протестировать заведения и их кухню. Это выгодно и потребителям, и бизнесу, — сказал Лайфу Алексей Шульгин.

Летом 2019 года похожий сервис появился в Санкт-Петербурге. Но EatyEat не "прячет" блюда, а предлагает покупателям сделать выбор самостоятельно: что хотите сегодня есть, то и покупайте. Разумный подход к тратам на еду — это новый образ жизни успешных, современных и активных людей, которые ценят свои время и деньги, как считают создатели сервиса.

— На сегодняшний день мы не можем говорить об успешности проекта, потому что в месяц у нас только около 20 покупателей, но EatyEat для нас — это не бизнес, это попытка сделать мир лучше, — говорит сооснователь EatyEat Яков Березин.

В других городах России подобных сервисов пока нет. По словам экопредпринимателей, быстро больших денег на таком проекте не заработать, да и далеко не все рестораны открыты к сотрудничеству — они пока не понимают, что такое "продажа лишних и оставшихся блюд".

Фудшеринг в нашей стране только развивается, поэтому ещё и сами покупатели боятся, что им будут класть в мешки объедки или испорченную еду. Такие случаи, как отмечают создатели фудшеринговых сервисов, были, но с заведениями, которые вели дела нечестно, они попрощались. Качество гарантируется репутацией сервисов и репутацией самих заведений.

Я — тебе, ты — мне

В социальных сетях созданы сотни групп, куда люди выкладывают свои предложения. Остался йогурт, есть ненужный хлеб, заберите немного супа и котлет. Некоторые отдают продукты абсолютно бесплатно, другие продают за символические 50–100 рублей домашние блюда. В самых популярных группах во "ВКонтакте" запрещено раздавать мясо, рыбу и яйца — большинство сторонников фудшеринга придерживаются вегетарианства и призывают к нему других людей.

В новых жилищных комплексах фудшеринг — способ подружиться с соседями. Предлагают еду и алкоголь, делятся рецептами, обсуждают цены на продукты. Да и блюда, опять же, не пропадают. К тому же в жилищных чатиках веганов и сторонников ЗОЖ намного меньше, чем в открытых соцсетях.

Хотите попробовать блюда высокой ресторанной кухни — обращайтесь к тем приложениям и сервисам, которые "шерят" их, и сможете разобраться со вкусом устриц. Соскучились по макарошкам с котлетками — почитайте чаты соседей, мало ли, кто-то как раз наготовил с избытком и готов поделиться. В последнем случае, конечно, обращайте внимание на качество еды и то, как она хранилась. Скисшие макароны или высохшую кашу сосед пусть утилизирует самостоятельно, а не пытается отравить окружающих.