Не читай, подумай. Зачем блогер-бизнесмен "Трансформатор" пошёл в рэп

Известный бизнес-коуч и блогер Дмитрий Портнягин запел. На днях он опубликовал в Сети свой первый трек "В чём сила, бро?". Лайф разбирался, в чём же сила и зачем Портнягину музыкальная арена.

На ютуб-канале Портнягина "Трансформатор" — более 1,5 миллиона подписчиков. Он активно выкладывает ролики о своей жизни с дорогими машинами, брендовой одеждой и экспериментами, например, по выживанию в тайге. Здесь же Портнягин публикует видео с разоблачениями предпринимателей. К примеру, нападает на сельскохозяйственную компанию из Ростова, при этом не вникая в детали, не изучая документов и общаясь только с одним спикером.

"Трансформатор" рассказывает, как найти деньги на стартап, какой бизнес востребован в Африке, какие инструменты диджитал-маркетинга нужны. При этом в Интернете наберётся несколько десятков видео и статей с разоблачениями Портнягина. Фотографируется в дорогих автомобилях — выясняется, что они взяты в лизинг, то есть ему не принадлежат. Бизнес его далеко не такой успешный, как заявляет "Трансформатор". Но личный бренд раскручен, поэтому люди смотрят видео, покупают рекламу и хотят жить, как Портнягин, "шикарно".

А теперь Дмитрий ещё и запел. В конце декабря 2019 года он опубликовал свой дебютный трек "В чём сила, бро?". Кстати, так же называется третья книга Портнягина — об успехе, выборе жизненного пути и бизнес-становлении.

— Я старался проецировать, для кого хотел бы спеть эту песню. Мне кажется, это та же самая аудитория, для которой я писал книгу. Тот 18-летний пацан, которым я когда-то был, — в регионе. Он прямо сейчас принимает решение, как вообще построить свою жизнь, каким путём, что делать, — говорит "Трансформатор" в беседе с автором трека Романом Бестселлером на своём ютуб-канале.

Бестселлер — востребованный саундпродюсер, который работал с артистами российской и украинской сцен: Ольгой Бузовой, Максом Барских, Иваном Дорном, Лолитой Милявской, Джиганом и многими другими. Помимо музыкального оформления трека Роман может создать песню "под ключ". Цена на эту услугу не разглашается. Но "Трансформатору" Бестселлер написал всё целиком: текст, музыку, аранжировки.

— У меня нет музыкального образования. Ну да, я когда-то пел в школе, ну да, я люблю петь в караоке… Но я чувствую поддержку всех, кто меня смотрит, с нулевого выпуска, как я расту, как я меняюсь. Это же "Трансформатор", мы же трансформируемся… Смотришь вокруг — и всё хочешь сожрать, — пишет Дмитрий в своём блоге.

"Давай не тупи, я такой же, как ты: две руки, две ноги, одна жизнь" — это одна из строчек песни Портнягина. И весь остальной текст переполнен "мотивацией", "советами" и прочими громкими фразами.

— В этой музыке и в этом тексте нет ничего интересного и оригинального. Всё очень примитивно. Культурный ценз на современной эстраде максимально снижен, поэтому такой трек, как говорится, зайдёт молодёжи. Правда, ещё больше этот самый культурный ценз и понизит, — сказал Лайфу концертный промоутер Александр Паули.

Агрессивная подача, несложное музыкальное оформление и широкая аудитория "Трансформатора" за четыре дня принесли ему 366 тысяч просмотров ролика с записи трека. Обычно треки такого стиля звучат в кальянных или из окон заниженных Lada Priora.

Как отмечает музыкальный критик Олег Кармунин, блогеры всё чаще уходят в музыку, потому что для этого сегодня не нужно стараться — музыку и текст можно купить, а вокал можно изобразить, звукорежиссёр потом подтянет.

— Для чего блогеры это делают? Они считают, что это диверсификация бизнеса, — добавляет Кармунин. — Они преуспели в одной сфере и считают, что могут ещё и сорвать куш в музыке. Для этого они заказывают песню в самом банальном коммерческом жанре в надежде собрать миллион ещё и тут.

Пиар-служба "Трансформатора" на вопросы Лайфа не ответила.