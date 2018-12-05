Люди с большим сердцем. 10 фактов о российских волонтёрах

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Люди с большим сердцем. 10 фактов о российских волонтёрах

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

Сегодня в России отмечается День добровольца (волонтёра). В России движение неравнодушных людей стало популярным. Волонтёры спасают людей и животных, ищут пропавших, помогают больным, обеспечивают порядок на различных мероприятиях. Лайф собрал 10 важных фактов о наших добровольцах.

В России более 14 миллионов волонтёров

Таковы результаты исследования фонда "Общественное мнение"

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

Среди волонтёров больше женщин

На 2018 год доля прекрасного пола среди добровольцев превышала 60%

Фото © РИА Новости/Виталий ТИмкив

Волонтёры ищут пропавших людей

В 2018 году добровольцы нашли более 2 тыс. без вести пропавших людей, в том числе 700 детей

Фото © РИА Новости/Алексей Куденко

Волонтёры помогают наводить порядок на дорогах

В 2018 году с подачи волонтёров задержано 23 тыс. водителей с признаками опьянения

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов

Волонтёры занимаются экологией

С помощью добровольцев в России в 2018 году закрыли свыше 11 тысяч нелегальных свалок

Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков

Волонтёры-медики

В медицинское волонтёрство в 2018 году было вовлечено свыше 3 млн человек. Они помогают людям в больницах и за их пределами

Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Российские волонтёры помогают в других странах

Сейчас идут переговоры о том, чтобы добровольцы из РФ приняли участие при организации и проведении ЧМ в Катаре

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

Волонтёры спасают жизни

Тысячи волонтёров помогают тушить пожары, устраняют последствия стихийных бедствий, спасают пострадавших

Фото © РИА Новости/Александр Силивончик

Волонтёры помогают бороться с наркотиками

В общественных антинаркотических движениях в России принимают участие 400 тыс. добровольцев

Фото © РИА Новости/Павел Лисицын

Волонтёры помогают животным

В 2018 году только в Москве и Московской области насчитывалось 50 приютов, в которых проживают тысячи собак и кошек

Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

Автор:
КР
Карина Романова
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