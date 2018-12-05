Люди с большим сердцем. 10 фактов о российских волонтёрах

В России более 14 миллионов волонтёров
Таковы результаты исследования фонда "Общественное мнение"
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Среди волонтёров больше женщин
На 2018 год доля прекрасного пола среди добровольцев превышала 60%
Фото © РИА Новости/Виталий ТИмкив
Волонтёры ищут пропавших людей
В 2018 году добровольцы нашли более 2 тыс. без вести пропавших людей, в том числе 700 детей
Фото © РИА Новости/Алексей Куденко
Волонтёры помогают наводить порядок на дорогах
В 2018 году с подачи волонтёров задержано 23 тыс. водителей с признаками опьянения
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов
Волонтёры занимаются экологией
С помощью добровольцев в России в 2018 году закрыли свыше 11 тысяч нелегальных свалок
Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков
Волонтёры-медики
В медицинское волонтёрство в 2018 году было вовлечено свыше 3 млн человек. Они помогают людям в больницах и за их пределами
Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко
Российские волонтёры помогают в других странах
Сейчас идут переговоры о том, чтобы добровольцы из РФ приняли участие при организации и проведении ЧМ в Катаре
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Волонтёры спасают жизни
Тысячи волонтёров помогают тушить пожары, устраняют последствия стихийных бедствий, спасают пострадавших
Фото © РИА Новости/Александр Силивончик
Волонтёры помогают бороться с наркотиками
В общественных антинаркотических движениях в России принимают участие 400 тыс. добровольцев
Фото © РИА Новости/Павел Лисицын
Волонтёры помогают животным
В 2018 году только в Москве и Московской области насчитывалось 50 приютов, в которых проживают тысячи собак и кошек
Фото © РИА Новости/Александр Кряжев
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