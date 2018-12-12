Один из авторов Конституции РФ — Шахрай: Это расцвет сил. Всё ещё впереди

Ко Дню Конституции РФ Лайф пообщался с одним из её создателей — Сергеем Шахраем — и выяснил, какие идеи он бы посоветовал включить в Основной закон сейчас.

— Какие разделы Конституции РФ написали именно вы?

— Вместе с Сергеем Алексеевым мы писали первый раздел, второй — на 90% Сергей Сергеевич, но там поработали и многие юристы. Потому что уже были даже одобрены Верховным советом СССР декларация, Пакт о правах и свободах человека. И когда Венецианская комиссия оценивала, как и другие конституции, именно наша конституция получила высочайшую оценку в целом и за вопросы о правах и свободах человека. А дальше — раздел федерализма — в основном за мной. Раздел "Президент и правительство" мы вместе делали, судебную систему тоже.

Систему организации власти мы взяли у Михаила Михайловича Сперанского — 1809 год, никаких ни американцев, ни французов здесь не валялось, им бы у нас ещё поучиться, это наша, российская, модель. Основы правовой свободы человека — это Международный пакт о правах человека и Конвенция по развитию этого пакта. Здесь мы вместе с Европой и миром маршируем. Организация Федерации — у нас кооперативный федерализм, и такой ещё тоже надо поискать.

— Есть ли какой-то пункт в Конституции РФ, которым вы особенно гордитесь?

— Одно из главных достижений — это изъятие положения о выходе из состава страны. Теперь нет той мины, которая взорвала СССР и была во всех конституциях. Я горжусь тем, что во втором разделе мы использовали доктрину естественного происхождения прав человека, они нам даны от рождения, а не от государства. Теперь нельзя лишить гражданства, нельзя выслать из страны, лишив гражданства.

— Был ли какой-то пункт, который вы лично хотели бы внести в Конституцию РФ, но по каким-то причинам его так и не удалось включить в окончательную редакцию документа?

— Мне посчастливилось работать с проектом Конституции РФ. В принципе практически все идеи, которые были, в той или иной форме, конечно, или степени записать удалось. Проще сказать, что бы там не надо было записывать.

В 1993 году, когда мы писали Конституцию РФ (в тех условиях кризиса, когда только что гражданская война мимо прошла, слава богу), понимали, что нельзя решить все вопросы сразу. Мы с Сергеем Сергеевичем (Алексеевым. — Прим. Лайфа) сделали небольшой по объёму документ "на вырост". И заложили инструменты роста — это федеральные конституционные законы, толкования конституционного суда и судебная практика в целом.

— 25 лет прошло, многое изменилось в вашем понимании тех событий? Что бы вы сейчас сказали о тексте Конституции РФ?

— Когда конституция и жизнь совпадают, принято говорить о том, что эта конституция реальная. Когда текст и жизнь (ситуация в государстве) расходятся, у нас это называется "фиктивная конституция". В 1993 году она была на 100% реальной, потому что из хаоса собрала новое государство, новое общество. Конституция творила живую материю.

— Для чего нужны, на ваш взгляд, конституционные законы?

— В 1997 году появился конституционный закон о правительстве, до этого конституционный закон о конституционном суде и так далее. То есть конституция является стволом, деревом, стержнем, а сучками, листьями, являются конституционные законы. Поэтому, допустим, в 1997 году, добившись принятия законов, мы сохранили возможность перехода в правительство парламентского большинства. Эта модель действует. Теперь такую поправку в Конституцию РФ вводить не надо. Возможно, в дальнейшем пойдёт речь о более подробном закреплении полномочий парламента в части финансового контроля за правительством. Но ей-богу, тот минимум, который заложен в Конституцию РФ, есть. Хочу подчеркнуть: то, что нельзя было записать и урегулировать в 1993 году, мы потом записывали и дополняли конституционными законами.

— Какие законы вы бы добавили сейчас?

— Нужен конституционный закон о Федеральном собрании, закон о парламенте, нужен закон об Администрации Президента, и тогда будет меньше дублирования работы правительства и администрации. В законе о правительстве можно и нужно предусмотреть норму, которая даёт возможность перехода в правительство парламентского большинства.

— Что принципиально не должно меняться в Конституции РФ?

— Не должен меняться, совершенно очевидно, первый раздел — "Основы конституционного строя". Это как азбука к этой конституции. Не должна меняться роль Конституционного суда, потому что это как ангел-хранитель для конституции. На мой взгляд, совершенно принципиально для нашей страны сохранение прямых выборов президента. Наш опыт это показывает. Тот же Михаил Горбачёв, который не решился идти на прямые выборы, а пошёл на выборы съездом, стал заложником группы депутатов.

— Прошла четверть века. Можно ли прошедшее время и множество перемен в государстве воспринимать как повод для переписывания конституции?

— Поверьте, любая попытка переписать конституцию приведёт к тому, что она будет на порядок хуже. Сейчас Конституция РФ признана Венецианской комиссией одной из лучших в мире.

— 25 лет для конституции — это много или мало?

— Конституция жизнеспособна настолько, насколько жизнеспособен человеческий организм в 25 лет, то есть это расцвет сил. Всё ещё впереди. Конституция — такой же живой организм: одни положения в ней реализованы на 100%, это что касается институтов государства. Другие положения — скорее образ желаемого будущего. Нужно следить за своим "организмом", "здоровьем".